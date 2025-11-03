Трамп носит с собой бумажку с количеством войн, которые он завершил (видео)

Президент США Дональд Трамп продемонстрировал распечатку твита с перечнем войн, которые, по его словам, завершились за время его правления. Он подчеркнул, что российско-украинский конфликт может стать девятым, который ему удастся урегулировать.

Президент США Дональд Трамп, во время интервью программе "60 minutes" показал лист бумаги с отпечатком твита Государственного департамента США, где указано восемь войн, которые якобы были завершены при его содействии.

Во время разговора Трамп достал документ из внутреннего кармана пиджака и продемонстрировал его журналистке. Президент подчеркнул, что принес этот лист специально, чтобы напомнить о мирных инициативах своего правительства.

"Я принес, то есть, просто небольшой список, взгляните на это. Хотел убедиться, что мы увидели список восьми международных конфликтов, которые удалось завершить", — сказал Трамп во время эфира программы.

По словам президента, этот список является доказательством его достижений в сфере миротворчества. В твите Госдепа речь шла о конфликтах между Камбоджей и Таиландом, Косово и Сербией, Конго и Руандой, Пакистаном и Индией, Израилем и Ираном, Египтом и Эфиопией, Арменией и Азербайджаном, а также Израилем и ХАМАС.

"Я думаю, что я неплохо справился, я решил восемь из девяти войн, которые я решил, знаете, как я их решил, я сказал во многих случаях, в 60%", — отметил Дональд Трамп.

Несколькими днями ранее американский лидер повторил этот тезис в общении с журналистами. Он отметил, что его миротворческая деятельность продолжается и что следующей войной, которую он надеется урегулировать, станет война между Украиной и Россией.

"Я урегулировал восемь войн, и девятая приближается. Я верю, что в войне между Россией и Украиной это произойдет", — сказал Трамп во время разговора с журналистами на борту самолета Air Force One.

Политик также выразил убеждение, что дипломатические усилия способны завершить российско-украинский конфликт, однако признал, что путь к этому оказался сложнее, чем он ожидал.

