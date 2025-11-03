Трамп носить із собою папірець із кількістю воєн, які він завершив (відео)

Президент США Дональд Трамп продемонстрував роздруківку твіта з переліком воєн, які, за його словами, завершилися за час його правління. Він підкреслив, що російсько-український конфлікт може стати дев’ятим, який йому вдасться врегулювати.

Президент США Дональд Трамп під час інтерв’ю програмі "60 minutes" показав аркуш паперу з видруком твіта Державного департаменту США, де зазначено вісім воєн, які нібито були завершені за його сприяння.

Під час розмови Трамп дістав документ із внутрішньої кишені піджака та продемонстрував його журналістці. Президент наголосив, що приніс цей аркуш спеціально, щоб нагадати про мирні ініціативи свого уряду.

"Я приніс, тобто, просто невеликий список, погляньте на це. Хотів переконатися, що ми побачили список восьми міжнародних конфліктів, які вдалося завершити", — сказав Трамп під час ефіру програми.

За словами президента, цей список є доказом його досягнень у сфері миротворчості. У твіті Держдепу йшлося про конфлікти між Камбоджею та Таїландом, Косовом і Сербією, Конго та Руандою, Пакистаном та Індією, Ізраїлем та Іраном, Єгиптом і Ефіопією, Вірменією та Азербайджаном, а також Ізраїлем і ХАМАС.

"Я думаю, що я непогано впорався, я вирішив вісім із дев'яти воєн, які я вирішив, знаєте, як я їх вирішив, я сказав у багатьох випадках, у 60%", — зазначив Дональд Трамп.

Кількома днями раніше американський лідер повторив цю тезу у спілкуванні з журналістами. Він наголосив, що його миротворча діяльність триває та що наступною війною, яку він сподівається врегулювати, стане війна між Україною та Росією.

"Я врегулював вісім воєн, і дев'ята наближається. Я вірю, що у війні між Росією та Україною це станеться", — сказав Трамп під час розмови з журналістами на борту літака Air Force One.

Політик також висловив переконання, що дипломатичні зусилля здатні завершити російсько-український конфлікт, однак визнав, що шлях до цього виявився складнішим, ніж він очікував.

