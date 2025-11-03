"Томагавки" для України: Трамп розкрив наміри і сказав, що буде "останньою краплею" щодо Путіна (аудіо)

Президент США Дональд Трамп розкрив, чи має наміри передати Україні далекобійні американські ракети "Томагавк", пояснивши, що наразі подібних рішень немає. Також він пояснив, якою буде "остання крапля" щодо голови Кремля Володимира Путіна.

Трамп наразі не розглядає питання щодо надання "Томагавків" для ЗСУ, однак не відкидає, що ситуація може змінитися. Про це стало відомо з заяв президента США, озвучених у трансляції Білого дому.

На запитання журналіста, чи надала б адміністрація президента США Україні ракети великої дальності "Томагавк", Трамп відповів, що це "можливо", але наголосив, що не зараз.

"Ні. Ні, не зовсім. Таке може статися, це може змінитися, але на цей момент — ні", — відповів Дональд Трамп.

Ймовірно, таке питання знову постало через нещодавню новину у CNN про те, що Пентагон підтримав надання "Томагавків" Україні. Однак, як наголошувало видання, остаточне рішення щодо передачі нового озброєння ЗСУ має ухвалити президент Трамп, який ще під час зустрічі з Володимиром Зеленським у жовтні поставив під сумнів це питання.

Відео дня

Також у Дональда Трампа запитали щодо заморожених російських активів за кордоном й можливість їх застосування для проведення переговорів із Кремлем.

"Я цього не роблю. Але, здається, Європа і Росія ведуть переговори. Я у цих перемовинах не беру участі", — відповів президент США.

Журналіст також поцікавився у президента США, що стане "останньою краплею", яка б свідчила про те, що очільник Кремля Володимир Путін не збирається припиняти війну в Україні. На це Трамп відповів, що її "не буде".

"Останньої краплі не буде. Іноді треба дати їм битися. І для Путіна це важка війна. Він втратив багато солдатів", — пояснив Дональд Трамп.

За його словами, ця війна складна для обох сторін — як російської, так і для української. Путін, каже Трамп, ймовірно, втратив близько мільйона військових.

Нагадаємо, 27 жовтня видання Axios повідомило, що Володимир Зеленський заявив Дональду Трампу про те, що Путін бреше йому про успіхи на фронті.

Також 27 жовтня Дональд Трамп оголосив, що війна між Росією та Україною наближається до завершення.