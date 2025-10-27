Зеленський сказав Трампу, що Путін йому бреше про успіхи на фронті, — Axios

Володимир Зеленський спростував нещодавні заяви Кремля про те, що ЗС РФ просуваються вперед на полі бою. Президент України повідомив, що ясно дав зрозуміти Дональду Трампу, що представники РФ йому брешуть і попросив про далекобійну зброю, щоб чинити тиск на Путіна.

Видання Axios цитує Володимира Зеленського, який також заявив у 35-хвилинному телефонному інтерв'ю, що американська розвідка підтвердила його слова, також показавши, що "зараз на полі бою ніхто не перемагає".

За словами президента Зеленського, розвідка України виявила, що Володимир Путін приватно хвалився союзникам, що Росія окупує весь Донбас до 15 жовтня, чого не сталося.

"Росія не може цього зробити. У неї недостатньо людей. Її сильні батальйони знищені. Сьогодні на полі бою ми залишаємося практично на тому самому місці, на якому перебували останні 2–3 місяці", — сказав Зеленський.

Зеленський заявив, що, за словами його генералів, Росія втратила вбитими і пораненими 346 000 солдатів у 2025 році. Це практично відповідає кількості мобілізованих за той самий період, додав він. Оцінки російських втрат сильно різняться.

Президент України зазначив, що нові санкції Дональда Трампа завдадуть шкоди російській військовій машині, але Україні, як і раніше, потрібні ракети великої дальності, щоб змусити Володимира Путіна укласти мир. За його словами, санкції "матимуть значення", але Путін не поступиться, якщо Трамп не посилить тиск.

Зеленський згадав про бесіду Лаврова і Рубіо, зазначивши, що вона "не була позитивною".

"Те ж саме вони зробили і після Аляски. Це вже втретє чи вчетверте, коли Путін і його оточення відкидають те, що говорить Трамп", — заявив Зеленський.

Нагадаємо, після того, як саміт Путіна і Трампа в Будапешті зірвався, російський президент терміново відправив до США свого спецпредставника Кирила Дмитрієва. Дмитрієв уже зустрівся в Маямі зі спецпредставником Білого дому Стівом Віткоффом двічі.

А Дональд Трамп під час спілкування з журналістами на борту президентського літака Air Force One дорогою до Японії, заявив, що війна між РФ і Україною нібито рухається до завершення.