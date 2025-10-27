Трамп заявив, що наближається закінчення війни між РФ і Україною

Президент США Дональд Трамп, який запевняє, що закінчує війни, заявив про перспективи своїх миротворчих зусиль у питанні російсько-українського протистояння.

Глава Білого дому під час спілкування з журналістами на борту президентського літака Air Force One дорогою до Японії з офіційним візитом висловив упевненість, що зможе врегулювати це питання.

"Я вирішив вісім воєн, і дев'ята наближається. Я вірю, що у війні між Росією-Україною це станеться", — заявив політик

У розмові він також наголосив, наскільки важливими є мирні переговори та угоди, що мають послідувати за ними, для порятунку мільйонів життів і зміцнення репутації США у світі.

Війни, які нібито припинив Дональд Трамп Фото: Соцсети

Репортери не обійшли стороною питання і про "Буревісник", яким Путін нібито показує свою міць Штатам.

"Вони знають, що у нас є атомний підводний човен, найпотужніший у світі, прямо біля їхніх берегів. Нам не потрібно йти на 8000 миль. Путін повинен покласти край війні — війна, яка повинна була тривати тиждень, триває вже четвертий рік. Ось чим він повинен займатися, замість того щоб випробовувати ракети", — заявив у відповідь Трамп.

Тим часом ЗМІ з посиланням на главу російського МЗС Сергія Лаврова пишуть про те, що Путін нібито "готовий прийняти американську концепцію щодо України" і вже майже готовий "рухатися далі". Але поки що, за його словами, сторони "домовилися взяти паузу".

За даними Onet, ключовими пунктами США є припинення вогню в Україні, а не мирна угода, фактичне визнання окупованих Росією українських територій (шляхом відтермінування обговорень питання на 49 або 99 років), скасування більшості санкцій, запроваджених проти Росії, а в довгостроковій перспективі — і відновлення енергетичної співпраці.

У США поки що ніяк не відреагували на слова Лаврова.

Глава Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, зі свого боку, вважає, що в такі наміри глави Кремля можна буде повірити тільки після припинення вогню.

"До цього — це все порожні розмови, щоб уникнути додаткових санкцій. Після провалу візиту Дмитрієва до США, який мав домовитися про те, щоб нових санкцій не було, на Росію чекають нові удари, зокрема вони стосуються криптовалют. Тому росіяни хочуть знову спробувати виграти час, але не припиняти війну", — наголосив він.

Фото: Скриншот

За його словами, таку миротворчу риторику в Москві обрали напередодні зустрічі Трампа з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Нагадаємо, чому оглядачі скептично налаштовані щодо швидкого закінчення війни в Україні та прогнозують ще роки бойових дій.

Також повідомлялося, що з цього приводу заявив рабин із Дніпра.