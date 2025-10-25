Війна закінчиться за два місяці: рабин із Дніпра послався на "великих людей" (відео)

Головний рабин Дніпра Шмуель Камінецький висловив думку, що російсько-українська війна може завершитися вже в січні наступного року. За його словами, такий оптимістичний прогноз ґрунтується на думці еліт у Сполучених Штатах і Європі, які "в цьому розуміються".

Війна в Україні має закінчитися не пізніше 15 січня 2026 року, заявив Шмуель Камінецький під час виступу на заході закритої бізнес-спільноти INSPIRA business club. Фрагмент відео з виступом рабина було опубліковано в соцмережах, проте час зйомки невідомий.

"Як ми щойно говорили, війна закінчиться через два місяці. Я готовий на цей рахунок посперечатися. І якщо війна закінчиться до 15 січня, ми з вами зустрічаємося тут на "Великій Лехаїм", домовилися?" — сказав рабин, зазначивши, що йдеться про січень 2026 року.

Камінецький додав, що після закінчення війни на Україну чекає "велике майбутнє", яке, за його словами, почне проявлятися вже 2026 року.

Відео дня

"Щойно війна закінчиться — увесь світ, у хорошому сенсі цього слова, інвестори, туристи, всі приїдуть сюди. І тут буде велике життя. Це почнеться просто у 2026 році...

Рабин підкреслив, що його прогноз ґрунтується не на містиці, а на словах впливових людей у США та Європі.

"Я вам це кажу не як пророк, не як рабин — це думка також великих людей в Америці та Європі, які розуміються на цьому. Це не мрія і не молитва. Це буде дуже скоро", — зазначив Камінецький.

Також рабин спрогнозував і майбутнє Російської Федерації, на яку, за його словами, чекає доля Північної Кореї.

"Росія стане "Північною Кореєю", а на Україну чекає велике майбутнє, просто неймовірне майбутнє", — заявив він.

Подібні прогнози лунали й з боку голови Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма, який заявив, що війна з Росією може завершитися в проміжку від двох місяців до року. Заяви чиновника розкритикував військовослужбовець ЗСУ Станіслав Бунятов. За його словами, перемир'ям "навіть не пахне".

Нагадаємо, 17 жовтня голова Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду Альфред Каммер сказав, що російсько-українська війна триватиме протягом 2026 року, тож ані на цей, ані на наступний рік оптимістичних прогнозів для України очікувати не варто.