Від двох місяців: Віталій Кім розповів, коли і як закінчиться війна в Україні

Голова Миколаївської військової обласної адміністрації Віталій Кім вважає, що вона з Росією може завершитися в проміжку від двох місяців до року.

Чиновник припускає, що це станеться дипломатичним шляхом, про що розповів в інтерв'ю "Главкому" від 6 жовтня.

"Кожна війна закінчується миром або капітуляцією. У будь-якому разі підписують якийсь папірець, і тому я можу бути на 100% впевненим, що війна закінчиться дипломатичним шляхом і хтось підпише. Хоча можна просто припинити стрілянину і нічого не підписувати, всі хочуть якогось документа, в якому будуть прописані умови завершення війни", — зазначив він.

Кім підкреслив, що завершення війни дипломатичним шляхом цілком можливе.

"Мій особистий прогноз — це відбудеться в діапазоні від двох місяців до року".

У бесіді з виданням Кім також висловився з приводу дозволу на виїзд за кордон чоловіків у віці від 18 до 22 років, зізнавшись, що його брат, якому 19, скористався такою можливістю, оскільки навчається за кордоном.

"Моя думка щодо 18-22-річних була зумовлена запитом від комбригів, командувачів, який звучить просто: "Один мотивований солдат кращий за 10 невмотивованих". Найкращі бійці — саме 18-25 років: вони мотивовані, сильні, витривалі, швидко вчаться тощо. Рішення про дозвіл на виїзд я теж ухвалив нормально", — відповів чиновник, назвавши його правильним.

Кім підкреслює, що з 2022 року сприйняття людьми війни змінювалося. І якщо раніше це були виживання, збереження критичної інфраструктури, контрольованості та функціональності регіону, то зараз на черзі — соціальний блок, створення умов для економічного розвитку, відновлення, для бізнесу.

Виїзд чоловіків 18-22 років: що відомо

Кабінет міністрів України 26 серпня дозволив чоловікам до 22 років виїжджати з країни. Влада вважає, що це допоможе зберегти зв'язки українців із батьківщиною.

Однак не всі депутати з цим згодні. Секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Роман Костенко вважає, що дозвіл на виїзд за кордон чоловіків 18-22 років посилює проблеми з економікою та мобілізацією в Україні. За його словами, молоді люди мають готуватися служити в армії або працювати на українську економіку.

Тільки за місяць з України до Польщі виїхали понад 56 тисяч молодих чоловіків. За даними польських прикордонників, у серпні ця цифра була в 10 разів меншою.

Дозвіл на виїзд молодих українців 18-22 років чоловічої статі вже призвів до деякого дисбалансу на ринку праці. Так, підприємці вже стикаються з ситуацією, коли частина працівників у цій віковій категорії йде за кордон, що спричиняє дефіцит кадрів.

Своєю чергою голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко вважає, що економіка України не залежить від молодих чоловіків віком 18-22 років, тому їхній виїзд за кордон не створює загроз для фінансової стабільності країни.

Нагадаємо, Олексій Арестович заявив, що віддав би РФ чотири області України і Крим заради миру.