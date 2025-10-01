Виїзд за кордон для молодих чоловіків: як це вплинуло на ринок праці в Україні

В Україні чоловікам віком від 18 до 22 років тепер дозволено виїжджати за кордон. Це нововведення вже призвело до деякого дисбалансу на ринку праці, однак наслідки мають тимчасовий характер.

Підприємці стикаються з ситуацією, коли частина працівників у цій віковій категорії йде за кордон, що спричиняє дефіцит кадрів. Проте впевнений, що ефект постанови розрахований на довгострокову перспективу. Про це заявив народний депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський, якого цитує Media Center Ukraine.

"З точки зору потреб економіки, ми повинні закладати основу для відновлення країни в повоєнний час. Молоді люди, які здобувають освіту і досвід за кордоном, повернуться і будуть відновлювати країну. Тому на економіку цей вплив значний, але тимчасовий", — зазначив Веніславський.

Він додав, що дозвіл на виїзд не впливає на процес мобілізації чоловіків цієї вікової групи, а дисбаланси, що виникають зараз, пов'язані тільки із ситуативним відходом працівників.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України 26 серпня ухвалив зміни до правил виїзду чоловіків за кордон, згідно з якими право безперешкодно виїжджати отримають усі юнаки віком від 18 до 22 років.

Експерт з міграційної політики Андрій Гайдуцький у зв'язку з цим зазначив, що в Україні стрімко загострюється кадрова криза. Брак особливо гостро відчувається у сфері послуг — роботодавці шукають медиків, вчителів, офіціантів, продавців та обслуговуючий персонал.