Выезд за границу для молодых мужчин: как это повлияло на рынок труда в Украине

В Украине мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет теперь разрешено выезжать за границу. Это нововведение уже привело к некоторому дисбалансу на рынке труда, однако последствия носят временный характер.

Предприниматели сталкиваются с ситуацией, когда часть работников в этой возрастной категории уходит за границу, что вызывает дефицит кадров. Тем не менее уверен, что эффект постановления рассчитан на долгосрочную перспективу. Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский, которого цитирует Media Center Ukraine.

"С точки зрения потребностей экономики, мы должны закладывать основу для восстановления страны в послевоенное время. Молодые люди, получающие образование и опыт за рубежом, вернутся и будут восстанавливать страну. Поэтому на экономику это влияние значительное, но временное", — отметил Вениславский.

Он добавил, что разрешение на выезд не влияет на процесс мобилизации мужчин этой возрастной группы, а возникающие сейчас дисбалансы связаны только с ситуативным уходом работников.

Напомним, Кабинет министров Украины 26 августа принял изменения в правила выезда мужчин за границу, согласно которым право беспрепятственно выезжать получат все юноши в возрасте от 18 до 22 лет.

Эксперт по миграционной политике Андрей Гайдуцкий в связи с этим отметил, что в Украине стремительно обостряется кадровый кризис. Нехватка особенно остро ощущается в сфере услуг – работодатели ищут медиков, учителей, официантов, продавцов и обслуживающий персонал.