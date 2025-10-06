От двух месяцев: Виталий Ким рассказал, когда и как закончится война в Украине

Глава Николаевской военной областной администрации Виталий Ким считает, что вона с Россией может завершиться в промежутке от двух месяцев до года.

Чиновник предполагает, что это произойдет дипломатическим путем, о чем рассказал в интервью "Главкому" от 6 октября.

"Каждая война кончается миром или капитуляцией. В любом случае подписывают какую-то бумажку, и поэтому я могу быть на 100% уверенным, что война закончится дипломатическим путем и кто-то подпишет. Хотя можно просто прекратить стрельбу и ничего не подписывать, все хотят какого-нибудь документа, в котором будут прописаны условия завершения войны", – отметил он.

Ким подчеркнул, что завершение войны по дипломатическому пути вполне возможно.

"Мой личный прогноз – это произойдет в диапазоне от двух месяцев до года".

В беседе с изданием Ким также высказался по поводу разрешения на выезд за границу мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, признавшись, что его брат, которому 19, воспользовался такой возможностью, поскольку учится за границей.

"Мое мнение относительно 18-22-летних было обусловлено запросом от комбригов, командующих, который звучит просто: "Один мотивированный солдат лучше 10 немотивированных". Лучшие бойцы – именно 18-25 лет: они мотивированы, сильны, выносливы, быстро учатся и тому подобное. Решение о разрешении на выезд я тоже принял нормально", – ответил чиновник, назвав его верным.

Ким подчеркивает, что с 2022 года восприятие людьми войны менялось. И если раньше это были выживание, сохранение критической инфраструктуры, контролируемости и функциональности региона, то сейчас на очереди – социальный блок, создание условий для экономического развития, восстановления, для бизнеса.

Выезд мужчин 18-22 лет: что известно

Кабинет министров Украины 26 августа разрешил мужчинам до 22 лет выезжать из страны. Власти полагают, что это поможет сохранить связи украинцев с родиной.

Однако не все депутаты с этим согласны. Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко считает, что разрешение на выезд за границу мужчин 18-22 лет усиливает проблемы с экономикой и мобилизацией в Украине. По его словам, молодые люди должны готовиться служить в армии или работать на украинскую экономику.

Только в месяц из Украины в Польшу выехали более 56 тысяч молодых мужчин. По данным польских пограничников, в августе эта цифра была в 10 раз меньше.

Разрешение на выезд молодых украинцев 18-22 лет мужского пола уже привело к некоторому дисбалансу на рынке труда. Так, предприниматели уже сталкиваются с ситуацией, когда часть работников в этой возрастной категории уходит за границу, что вызывает дефицит кадров.

В свою очередь председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко считает, что экономика Украины не зависит от молодых мужчин в возрасте 18-22 лет, поэтому их выезд за границу не создает угроз для финансовой стабильности страны.

