"Я отдаю четыре области и Крым": Арестович предложил скандальный сценарий завершения войны

Бывший советник Офиса Президента Украины Алексей Арестович в интервью российской журналистке Ксении Собчак изложил свое видение возможных условий завершения войны между Украиной и Россией. Политик заявил, что готов к поиску формулы мира, которая не будет предусматривать юридического признания оккупированных территорий, но позволит остановить боевые действия и начать процесс примирения.

Related video

По информации из интервью, обнародованного на YouTube-канале Ксении Собчак, Алексей Арестович выразил убеждение, что пришло время говорить о реалистичных условиях возможного мира. Он отметил, что любое урегулирование должно происходить в рамках украинской Конституции, но допускает гибкие подходы относительно временного статуса оккупированных территорий.

"Конкретно я предлагаю следующее: мы пересматриваем условия. Например, речь идет о ключевых требованиях России — четыре области, Крым и вопрос прав русскоязычного населения. Но я не признаю эти территории российскими. Это может быть формат, подобный ситуации между ФРГ и ГДР", — пояснил Арестович.

По его словам, вероятный сценарий мог бы предусматривать вывод войск и создание новой линии разграничения, подобной 38-й параллели между Южной и Северной Кореей. Такой шаг, по его мнению, позволил бы ввести устойчивое перемирие или даже мирное соглашение без юридического признания территориальных изменений.

"Это может выглядеть так: вы выводите войска — я вывожу войска. Формируем новую линию соприкосновения, и война прекращается. Далее можно заключить не мирный договор, а долгосрочное мирное согласование, которого хватит для стабильности", — отметил он.

Арестович подчеркнул, что после такого шага важно перейти к символическим жестам примирения. Он предложил провести совместный молебен по погибшим украинцам, россиянам и белорусам, а также организовать взаимное возложение цветов к памятникам павшим.

"Я готов выйти на совместный молебен с Владимиром Путиным — за погибших с обеих сторон. Затем я обращусь к народу России: нас хотели сделать врагами, но я пришел положить этому конец", — сказал Арестович.

Также он заявил, что признает "символическое единение" трех народов — украинского, русского и белорусского — со времен князя Владимира Великого. По его мнению, такая позиция может стать основой для нового этапа безопасности в Европе.

"Для меня это не пустые слова. Мы должны создать систему, которая сделает невозможным применение силы в Европе — что-то вроде новой Ялты, нового арбитража", — подчеркнул он.

Кроме того, политик не исключил, что во время потенциальных договоренностей Украина может согласиться на отказ от членства в НАТО и ЕС, если это будет условием для стабильного мира.

"Отказ от вступления в НАТО? Подпишу. Отказ от вступления в ЕС? Также возможно. Главное — сохранить Украину и жизни людей", — заявил Арестович.

В конце интервью он отметил, что ожидает, что российская сторона может поставить вопрос о "суде над Владимиром Зеленским". Арестович назвал это неприемлемым, но добавил, что вопросы ответственности за действия во время войны должны решаться в правовом поле.

"Путину не надо говорить таких слов, потому что я сам собираюсь дать оценку действиям Зеленского — с точки зрения украинских законов, а не российских", — отметил он.

Напомним, что бывший советник Офиса президента Алексей Арестович "засветился" с российской телеведущей и политиком Ксенией Собчак в Лондоне.

Также Фокус писал, что 58-я отдельная механизированная бригада сообщала о том, что информация, опубликованная на странице Арестовича, якобы о сборе средств для воинской части А5002, является ложной. Впоследствии эту информацию опровергли.