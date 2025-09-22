Сбор Арестовича — не "фейк": военные опровергли свое же заявление и подтвердили легитимность помощи

158-я отдельная механизированная бригада сообщила об опровержении предыдущей информации о якобы фейковом сборе средств, связанного с Алексеем Арестовичем. После проверки установлено, что помощь действительно организует Общественная организация "РоДоРа", с которой подразделение сотрудничает.

По данным официальной страницы бригады в Facebook, после тщательной проверки было подтверждено, что сбор средств действительно проводится Общественной организацией "РоДоРа", а реквизиты, которые распространил Алексей Арестович, принадлежат именно этой организации. В подразделении извинились перед ОО "РоДоРа" за предыдущее недоразумение.

Публикация 158-й отдельной механизированной бригады в Facebook Фото: Скриншот

Реакция Алексея Арестовича на пост 158-й бригады

На сообщение бригады отреагировал Алексей Арестович, отметив, что он поражен мужеством командования 158-й бригады, которое совершило настоящий прорыв. Он отметил, что для военных, которые на поле боя беспрекословно отважные, но иногда сталкиваются с ограничениями из-за чрезвычайных обстоятельств, сообщение от командования было неожиданностью. Более того, Арестович подчеркнул, что публичное признание собственной ошибки является проявлением настоящей смелости и отваги, без намеков на иронию.

"Правда, из-за ограниченности своих сил, извиниться перед неким "А.Арестовичем" они не сумели, но это им просто не хватило резервов, он, кстати, просил передать, что ему не извинения нужны, а чтобы бойцы были с водой", — написал Арестович.

Публикация Алексея Арестовича в Telegram Фото: Скриншот

Разъяснение по сбору от ОО "РоДоРа"

Стоит заметить, что на странице в Facebook ОО "РоДоРа" опубликовали разъяснения по сбору для батальона беспилотных систем в/ч А5002. Организация отметила, что все ее сборы проводятся исключительно по официальным запросам от воинских частей.

По сообщению ОО "РоДоРа", в их адрес поступил официальный запрос на передачу трех мобильных систем очистки воды. Сейчас идет сбор на одну систему, остальные планируется поэтапно. Информация о сборе публикуется на официальных каналах организации, а реквизиты доступны для всех желающих — от частных лиц до предприятий и благотворительных фондов.

Письмо-запрос о предоставлении благотворительной помощи Фото: Facebook

Все средства, поступающие на личный счет руководителя Григория Мамчура, после завершения сбора переводятся на официальный счет ОО "РоДоРа" и подтверждаются банковскими квитанциями. Организация отметила, что ранее уже успешно передавала мобильные системы водоподготовки: семь систем, из них пять для в/ч А3033 НГУ и две для в/ч А3628 ССО, при поддержке сообщества Алексея Арестовича.

"Мы призываем сохранять доверие, проверять источники информации и объединять усилия для общей цели — поддержки наших защитников. Если в/ч А5002 больше не нуждается в трех системах очистки воды, мы открыты к получению официального письма-отказа, чтобы перенаправить собранные средства на нужды других частей", — говорится в заметке.

Ранее бригада сообщала о том, что информация, опубликованная на странице Арестовича, якобы о сборе средств для воинской части А5002, является ложной. В сообщении отмечалось, что подразделение не сотрудничает с Арестовичем и призывалось не перечислять деньги на эти счета, чтобы избежать мошенничества. Также военные советовали проверять источники информации и пользоваться критическим мышлением перед любым финансовым вкладом.

