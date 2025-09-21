Арестович заявил, что собирает деньги для ВСУ: военные сказали, что это фейк

Алексей Арестович в очередном посте жестко охарактеризовал Россию, назвав ее "государством с комплексом неполноценности", а также объявил сбор для ВСУ. В ответ 158-я отдельная механизированная бригада опровергла его сообщение о якобы помощи для подразделения, назвав его фейком.

Бывший внештатный советник главы Офиса президента, который находится под санкциями, Алексей Арестович опубликовал очередное заявление о России. В своей заметке он утверждает, что нынешней политикой государства-агрессора руководит не "имперский комплекс", а "комплекс неполноценности".

По словам Арестовича, Россия воюет "не с позиции силы, а с обиды", пытаясь добиться любви и оправданий:

"Страшная ядерная держава ведет себя как ребенок, которого застали за позорным занятием: кричит, клянется, что это не она, и постоянно требует любви через признание своей правоты — без всякой логики и границ".

Он добавил, что Россия "не встала с колен, а только топает ножками", а ее неспособность признать вину и взять ответственность свидетельствует о глубоком инфантильном комплексе.

Арестович запустил сбор для ВСУ

В конце Арестович заявил о возобновлении сборов помощи Силам обороны Украины, в частности, для 158-й бригады, подчеркнув, что "иногда единственный выход в конфликте с агрессором — это дать в табло".

Арестович утверждает, что собирает средства на ВСУ Фото: Telegram

Реакция военных: бригада заявила о фейке

158-я отдельная механизированная бригада (в/ч А5002) оперативно опровергла упоминание о себе в сообщении Арестовича.

В заявлении военных сказано:

"В его сообщении говорится о том, что он якобы "собирает помощь" для нашего подразделения. Это — фейк! Подразделение не сотрудничает с А. Арестовичем. Призываем не поддерживать этот сбор, не переводить средства, чтобы не стать жертвой мошенников и не компрометировать ВСУ".

Бригада призвала украинцев в случае желания помочь Вооруженным силам обращаться непосредственно к военным или проверенным волонтерам, а также всегда проверять источники информации.

