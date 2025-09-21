Арестович заявив, що збирає гроші для ЗСУ: військові сказали, що це фейк

Олексій Арестович у черговому дописі жорстко охарактеризував Росію, назвавши її "державою з комплексом неповноцінності", а також оголосив збір для ЗСУ. У відповідь 158-ма окрема механізована бригада спростувала його повідомлення про нібито допомогу для підрозділу, назвавши його фейком.

Колишній позаштатний радник голови Офісу президента, який перебуває під санкціями, Олексій Арестович опублікував чергову заяву про Росію. У своєму дописі він стверджує, що нинішньою політикою держави-агресора керує не "імперський комплекс", а "комплекс неповноцінності".

За словами Арестовича, Росія воює "не з позиції сили, а з образи", намагаючись домогтися любові та виправдань:

"Страшна ядерна держава веде себе як дитина, яку застали за ганебним заняттям: кричить, клянеться, що це не вона, і постійно вимагає любові через визнання своєї правоти – без жодної логіки та меж".

Він додав, що Росія "не встала з колін, а лише топає ніжками", а її нездатність визнати провину та взяти відповідальність свідчить про глибокий інфантильний комплекс.

Арестович запустив збір для ЗСУ

Наприкінці Арестович заявив про відновлення зборів допомоги Силам оборони України, зокрема, для 158-ї бригади, наголосивши, що "іноді єдиний вихід у конфлікті з агресором – це дати в табло".

Фото: Telegram

Реакція військових: бригада заявила про фейк

158-ма окрема механізована бригада (в/ч А5002) оперативно спростувала згадку про себе в повідомленні Арестовича.

У заяві військових сказано:

"У його повідомленні йдеться про те, що він нібито "збирає допомогу" для нашого підрозділу. Це – фейк! Підрозділ не співпрацює з О. Арестовичем. Закликаємо не підтримувати цей збір, не переказувати кошти, щоб не стати жертвою шахраїв і не компрометувати ЗСУ".

Бригада закликала українців у разі бажання допомогти Збройним силам звертатися безпосередньо до військових або перевірених волонтерів, а також завжди перевіряти джерела інформації.

