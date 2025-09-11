"Йшли на танк з луками і арбалетами": російські пропагандисти запустили фейк про грузинів у ЗСУ

Російські пропагандистські ресурси не перестають продукувати інформаційний шум. Цього разу вони опублікували історію про те, як бійці ЗСУ нібито готувалися до бою, маючи на озброєнні арбалети і луки.

ЗСУ готували «серйозну операцію», стверджує пропагандистське видання "Аргументи і факти", причому у матеріалі фігурують саме "грузинські найманці ЗСУ". Російське видання пише, що "диверсійна група" нібито була виявлена операторами безпілотника у районі села Оріхове у Дніпропетровській області. Потім групу, озброєну луками і арбалетами, знищив російський танк Т-72 БЗМ.

Повідомлення про "грузинів з арбалетами" (скріншот) Фото: Аргументы и факты

При цьому видання посилається на слова очільника комісії Громадської палати РФ з питань суверенітету Володимира Рогова. Водночас той сам зауважує, що луки і арбалети "не означають, що у ЗСУ закінчилась вогнепальна зброя", і що такою зброєю користуються і деякі російські спецпризначенці.

Ще Рогов закликає не дивуватися – мовляв, таке озброєння насправді може бути дуже ефективним на сучасній війні, "коли треба знищити противника на певній відстані, але безшумно".

Раніше стало відомо, що російські ЗМІ вигадали втрати ЗСУ у 1,7 млн осіб. У Центрі протидії дезінформації спростували ці повідомлення і зазначили, що реальні цифри є значно меншими.

Також повідомлялося, що у Росії планують створити "війська з геймерів". Любителів "шутерів" переконують, що їхні ігрові навички дорівнюють повноцінному бойовому досвіду.

Ще Фокус писав про те, що росЗМІ назвали постановкою вбивство українців у Яровій. Нагадаємо, внаслідок російського удару по селищу Ярова Донецької області 9 вересня загинули понад 20 людей. Росіяни вдарили авіабомбою по цивільних, що стояли в черзі за пенсіями.