"Прихована мобілізація молоді": в РФ планують створити "війська з геймерів", — ЦПД

Російські окупаційні війська планують в найближчому майбутньому створити підрозділи з "геймерів", до яких залучатимуть молодь.

До так званих "військ із геймерів" мають увійти "любителі шутерів", які нібито здатні швидше опанувати управління дроном — за 10 годин проти 40 у звичайних новобранців, повідомив Центр протидії дезінформації.

"Така риторика має на меті приховану мобілізацію молоді та економію на реальній підготовці. У спрощених курсах операторів БпЛА і "кібервійськ" ігрові навички видаються за повноцінний бойовий досвід", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Росія підміняє тривалу військову підготовку ілюзією "ігрових скілів", що не відповідає реаліям війни, а це своєю чергою загрожує високими втратами серед мобілізованих та посилює мілітаризацію суспільства.

"Ігрова індустрія у країні-агресорці перетворюється на інструмент державної ідеології та вербування молоді. Сценарій виглядає як поетапна воронка: лекції про "патріотизм", пробні тренажери та пропозиції контракту", — наголосили в ЦПД.

