"Наполегливо закликали": Путін заявив, що відвів ЗС РФ від Києва у 2022-му на прохання європейців

Президент РФ Володимир Путін заявив, що у 2022 році відвести війська від Києва його переконали західноєвропейські лідери. За його словами, після цього Україна нібито відмовилася від пропозиції вивести свої війська з Донбасу та завершити "конфлікт".

Лідер Росії висловився про війну проти України під час пресконференції в Пекіні 3 вересня, яку транслювали російські ЗМІ. Путін стверджує, що у 2022 році Кремль пропонував Києву вивести війська з Донбасу та закінчити "конфлікт" негайно.

"Після того, як ми за наполегливими закликами західноєвропейських наших колег відвели війська від Києва, одразу ситуація змінилася, і нам сказали, що "тепер будемо воювати, поки ви нам голову не відірвете, або ми вам". Це звучало приблизно так, тільки в більш грубих виразах", — сказав лідер країни-агресорки.

Він також заявив, що спроби РФ "розв'язати українське питання" були "пущені під укіс".

Війна в Україні: Путін заговорив про референдум щодо територій

Щодо окупованих Росією територій Путін сказав, що ці питання можуть вирішуватися шляхом референдуму в Україні, але для цього необхідно скасувати воєнний стан.

"Вони повинні передусім провести референдум, відповідно до Конституції України будь-які питання територій вирішуються лише на референдумі, наскільки я пам'ятаю. Але референдум не можна проводити в умовах воєнного стану. Отже, щоб провести референдум, потрібно скасувати воєнний стан. Але щойно це буде зроблено — треба буде йти на вибори. І цей процес триватиме нескінченно", — сказав президент РФ.

Путін назвав Зеленського "головою адміністрації"

Після цього він назвав президента України Володимира Зеленського "чинним головою адміністрації" та заявив, що ніколи не відмовлявся від зустрічі з ним, якщо вона буде "добре підготовлена та буде вести до якихось позитивних результатів".

"Врешті, якщо Зеленський готовий — нехай приїжджає до Москви", — сказав Путін.

Путін заперечив підготовку зустрічі з Трампом у Москві

При цьому він додав, що підготовка до можливої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Москві не ведеться та чітких термінів немає, але запрошення вже є "на столі". Путін також стверджує, що бачить "світло в кінці тунелю" щодо завершення війни в Україні, але Кремль готовий досягати своїх цілей і військовим шляхом.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін на пресконференції в Китаї заявив, що готовий до переговорів із президентом України, та при цьому заявив, що ЗСУ нібито не спроможні вести масштабну наступальну операцію. Він також звинуватив у війні проти України країни Заходу, які, за його словами, ігнорували безпекові інтереси Росії.

Також президент РФ визнав, що обговорював із лідером Китаю перспективи дожити до 150 років, зокрема новітні біотехнології.