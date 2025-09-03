"Настойчиво призывали": Путин заявил, что отвел ВС РФ от Киева в 2022-м по просьбе европейцев

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в 2022 году отвести войска от Киева его убедили западноевропейские лидеры. По его словам, после этого Украина якобы отказалась от предложения вывести свои войска с Донбасса и завершить "конфликт".

Лидер России высказался о войне против Украины во время пресс-конференции в Пекине 3 сентября, которую транслировали российские СМИ. Путин утверждает, что в 2022 году Кремль предлагал Киеву вывести войска с Донбасса и закончить "конфликт" немедленно.

"После того, как мы по настоятельным призывам западноевропейских наших коллег отвели войска от Киева, сразу ситуация изменилась, и нам сказали, что "теперь будем воевать, пока вы нам голову не оторвете, или мы вам". Это звучало примерно так, только в более грубых выражениях", — сказал лидер страны-агрессора.

Он также заявил, что попытки РФ "решить украинский вопрос" были "пущены под откос".

Война в Украине: Путин заговорил о референдуме по территориям

Относительно оккупированных Россией территорий Путин сказал, что эти вопросы могут решаться путем референдума в Украине, но для этого необходимо отменить военное положение.

"Они должны прежде всего провести референдум, согласно Конституции Украины любые вопросы территорий решаются только на референдуме, насколько я помню. Но референдум нельзя проводить в условиях военного положения. Значит, чтобы провести референдум, нужно отменить военное положение. Но как только это будет сделано — надо будет идти на выборы. И этот процесс будет продолжаться бесконечно", — сказал президент РФ.

Путин назвал Зеленского "главой администрации"

После этого он назвал президента Украины Владимира Зеленского "действующим главой администрации" и заявил, что никогда не отказывался от встречи с ним, если она будет "хорошо подготовлена и будет вести к каким-то положительным результатам".

"Наконец, если Зеленский готов — пусть приезжает в Москву", — сказал Путин.

Путин отрицает подготовку встречи с Трампом в Москве

При этом он добавил, что подготовка к возможной встрече с президентом США Дональдом Трампом в Москве не ведется и четких сроков нет, но приглашение уже есть "на столе". Путин также утверждает, что видит "свет в конце тоннеля" относительно завершения войны в Украине, но Кремль готов достигать своих целей и военным путем.

Напомним, президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Китае заявил, что готов к переговорам с президентом Украины, и при этом заявил, что ВСУ якобы не способны вести масштабную наступательную операцию. Он также обвинил в войне против Украины страны Запада, которые, по его словам, игнорировали интересы безопасности России.

Также президент РФ признал, что обсуждал с лидером Китая перспективы дожить до 150 лет, в частности новейшие биотехнологии.