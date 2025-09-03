"Пусть приезжает в Москву": Путин готов к переговорам с Зеленским

По словам главы Кремля, встреча на уровне президентов состоится, если Владимир Зеленский прибудет в Москву. Путин утверждает, что Россия воюет не за украинские территории, а "за права людей, которые там живут".

Related video

В ходе пресс-конференции в Китае российский лидер заявил, что готов встретиться с Владимиром Зеленским, однако при этом ставит под сомнение смысл такой встречи. Он отметил, что встреча состоится только при условии, если украинский президент приедет в Москву.

Кроме того, глава Кремля подчеркнул, что Украина имеет право самостоятельно выбирать собственную систему безопасности, но это не должно происходить за счет России. По словам лидера РФ, Москва всегда выступала против вступления Украины в НАТО, но не возражала ее членству в ЕС.

Владимир Путин также возложил вину за трагедию в Украине на Запад, утверждая, что он игнорировал интересы безопасности России. При этом он заявил, что мирное урегулирование возможно, если победит здравый смысл и будут учтены призывы нынешней администрации США к поиску решений, иначе конфликт придется решать военным путем.

Более того, он добавил, что Украина якобы не способна вести масштабную наступательную операцию, а ее резервы постоянно сокращаются. По словам Путина, боевые подразделения Украины готовы лишь на 47-48%.

Напомним, что по словам Владимира Зеленского, Россия стремится усилить боевые действия и массированные обстрелы Украины. Удары по городам, как в ночь на 3 сентября, свидетельствуют, что Москва отвергает сценарий завершения войны и планирует продолжать конфликт. Президент также сказал, что украинская армия не отдаст оккупантам Донбасс, который для Украины — не просто территория, а жизнь людей и Конституция. Возвращение украинцев на эти земли неизбежно, и любые обмены территориями с Путиным недопустимы.

Ранее Фокус сообщал, что Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обсудив ситуацию с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, пришел к выводу, что пока ни одна из сторон не готова к переговорам за одним столом.