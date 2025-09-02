Путин и Зеленский еще не готовы к встрече, — Эрдоган после переговоров

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после контактов с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским он пришел к выводу: обе стороны пока не готовы сесть за один стол переговоров.

Как сообщает Reuters, об этом глава Турции рассказал журналистам на борту самолета, возвращавшегося из Китая, где он провел переговоры с российским президентом. После этого, по его словам, он имел телефонный разговор с украинским лидером.

Эрдоган отметил, что во время обсуждения искал возможные пути для завершения войны в Украине. Он подчеркнул, что опыт предыдущих контактов между делегациями России и Украины в Стамбуле доказывает: перспектива мира все еще существует.

"Мы выступаем за постепенное повышение уровня переговоров, чтобы превратить надежды в реальные результаты", — сказал турецкий президент. Он отметил, что в конце концов любые договоренности должны обсуждаться непосредственно между лидерами, однако пока для этого нет надлежащих условий.

Турция с момента начала полномасштабного вторжения России в 2022 году пытается сохранять открытые каналы коммуникации как с Москвой, так и с Киевом. Анкара, будучи членом НАТО, неоднократно предлагала свою роль посредника в урегулировании конфликта.

