Путін і Зеленський ще не готові до зустрічі, — Ердоган після переговорів

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що після контактів із Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським він дійшов висновку: обидві сторони поки що не готові сісти за один стіл переговорів.

Як повідомляє Reuters, про це голова Туреччини розповів журналістам на борту літака, що повертався з Китаю, де він провів переговори з російським президентом. Після цього, за його словами, він мав телефонну розмову з українським лідером.

Ердоган наголосив, що під час обговорення шукав можливі шляхи для завершення війни в Україні. Він підкреслив, що досвід попередніх контактів між делегаціями Росії та України у Стамбулі доводить: перспектива миру все ще існує.

"Ми виступаємо за поступове підвищення рівня переговорів, аби перетворити надії на реальні результати", – сказав турецький президент. Він зазначив, що зрештою будь-які домовленості повинні обговорюватися безпосередньо між лідерами, проте наразі для цього немає належних умов.

Туреччина з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році намагається зберігати відкриті канали комунікації як з Москвою, так і з Києвом. Анкара, будучи членом НАТО, неодноразово пропонувала свою роль посередника у врегулюванні конфлікту.

