"Трамп не має вибору": як помилки Віткоффа ускладнили переговори про завершення війни, — ЗМІ

Раднику американського президента Стіву Віткоффу дорікають, що він порушив стандартний протокол, пішовши на зустріч без представника Державного департаменту. Таким чином Білий дім залишився без запису точних пропозицій Путіна.

Related video

Невдовзі після зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним у Москві 6 серпня спеціальний посланець США Стів Віткофф повідомив президенту США Дональду Трампу, що нібито російський президент готовий запропонувати значні територіальні поступки, щоб припинити війну в Україні. Трамп привітав "великий прогрес" свого посланця та погодився провести історичний саміт з Путіним. Але потім з'ясувалося, що дипломатичні зусилля переросли в плутанину. Про це пише Reuters.

Переговори з РФ — заяви Віткоффа

Як повідомили Reuters чотири джерела серед американських та європейських чиновників, пропозиції щодо поступок, озвучені Віткоффом у перші голини після розмови з Путіним, вразили багатьох учасників телефонної розмови, оскільки вона різко відхилялася від їхніх власних оцінок. Так, під час телефонної розмови 7 серпня з кількома європейськими лідерами спецпредставник заявив, що Путін готовий вивести війська з Херсонської та Запорізької областей в обмін на Донбас. Наступного дня пролунали інші заяви. Віткофф повідомив, що Путін насправді не пропонує виведення військ з двох згаданих територій. Натомість вказується, що Путін нібито не вимагатиме від Заходу офіційного визнання Запоріжжя та Херсона російськими.

Агентство Reuters не змогло самостійно визначити, що було сказано на зустрічі в Москві.

"Віткофф, магнат нерухомості без досвіду в дипломатії, порушив стандартний протокол, пішовши на зустріч без нотатора Державного департаменту і таким чином залишившись без запису точних пропозицій Путіна", — пише Reuters з посиланням на неназване джерело.

Реакція на заяви Віткоффа

Спецпредставник Трампа отримав похвалу за свою працю, зауважило медіа. Однак деякі американські та європейські чиновники стурбовані тим, що росіяни користуються відсутністю у нього досвіду за столом переговорів, оскільки через це з'являються суперечливі й часом протилежні заяви. Протягом кількох годин після зустрічі Віткоффа у Москві 6 серпня і він, і Трамп сказали, що відбувся прорив. Наступного дня глава Білого дому зауважив, що незабаром може зустрітися з російським лідером, а пізніше — що для припинення війни знадобиться обмін територіями.

Тим часом у Вашингтоні ні Келлог, ні Рубіо спочатку не знали про деякі деталі зустрічі з росіянами. Згодом спецпредставник з питань України Кіт Келлогг і деякі американські чиновники були розчаровані тим, що Віткофф озвучив суперечливу нову інформацію саме тоді, коли США нарешті почали займати більш жорстку позицію щодо Росії.

Медіа написало, що заяви з Білого дому стривожили європейських чиновників. З'ясувалось, що у Європі побоюються більш поблажливої політики США щодо Путіна за часів Трампа може змусити українців піти на болісні поступки. За словами кількох джерел, європейці провели наступні дні, намагаючись дізнатися від своїх американських колег, що саме Путін сказав Віткоффу.

Завершення війни та дії Трампа

Після польоту Віткоффа у Москві 15 серпня відбувся саміт з Путіним на Алясці, але він не приніс жодних помітних зрушень: медіа підсумувало, що "Трамп залишається без вибору". У статті зауважується, що глава Білого дому знизив очікування за кілька днів до зустрічі, представивши її як один із кроків у дипломатичному процесі, а не як можливість досягти угоди.

Втім, президент США все ж не зробив жодних територіальних поступок від імені України, але заявив, що тимчасове припинення вогню не є передумовою для тривалого миру. У статті наголосили, що це позиція, якої дотримується Путін, але не більшість європейських лідерів. Єдиний отриманий результат: Трамп та європейські лідери домовилися офіційно окреслити контури майбутніх гарантій безпеки для України.

Нагадаємо, що 27 серпня спеціальний представник Дональда Трампа Стів Віткофф анонсував зустріч з українцями у Нью-Йорку до кінця тижня. При цьому він зазначив, що діалог з росіянами ведеться щодня, і висловив сподівання, що російсько-українська війна завершиться до кінця 2025 року.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков 27 серпня заявив, що для досягнення результату робота над мирними переговорами між Росією та Україною повинна вестися в непублічному форматі.