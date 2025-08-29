"У Трампа нет выбора": как ошибки Уиткоффа усложнили переговоры о завершении войны, — СМИ

Советника американского президента Стива Уиткоффа упрекают, что он нарушил стандартный протокол, пойдя на встречу без представителя Государственного департамента. Таким образом Белый дом остался без записи точных предложений Путина.

Вскоре после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве 6 августа специальный посланник США Стив Уиткофф сообщил президенту США Дональду Трампу, что якобы российский президент готов предложить значительные территориальные уступки, чтобы прекратить войну в Украине. Трамп приветствовал "большой прогресс" своего посланника и согласился провести исторический саммит с Путиным. Но потом выяснилось, что дипломатические усилия переросли в путаницу. Об этом пишет Reuters.

Переговоры с РФ — заявления Уиткоффа

Как сообщили Reuters четыре источника среди американских и европейских чиновников, предложения по уступкам, озвученные Уиткоффом в первые минуты после разговора с Путиным, поразили многих участников телефонного разговора, поскольку они резко отклонялись от их собственных оценок. Так, во время телефонного разговора 7 августа с несколькими европейскими лидерами спецпредставитель заявил, что Путин готов вывести войска из Херсонской и Запорожской областей в обмен на Донбасс. На следующий день прозвучали другие заявления. Уиткофф сообщил, что Путин на самом деле не предлагает вывод войск из двух упомянутых территорий. Зато указывается, что Путин якобы не будет требовать от Запада официального признания Запорожья и Херсона российскими.

Агентство Reuters не смогло самостоятельно определить, что было сказано на встрече в Москве.

"Уиткофф, магнат недвижимости без опыта в дипломатии, нарушил стандартный протокол, пойдя на встречу без нотатора Государственного департамента и таким образом оставшись без записи точных предложений Путина", — пишет Reuters со ссылкой на неназванный источник.

Реакция на заявления Уиткоффа

Спецпредставитель Трампа получил похвалу за свою работу, отметило медиа. Однако некоторые американские и европейские чиновники обеспокоены тем, что россияне пользуются отсутствием у него опыта за столом переговоров, поскольку из-за этого появляются противоречивые и порой противоположные заявления. В течение нескольких часов после встречи Уиткоффа в Москве 6 августа и он, и Трамп сказали, что произошел прорыв. На следующий день глава Белого дома отметил, что вскоре может встретиться с российским лидером, а позже — что для прекращения войны понадобится обмен территориями.

Между тем в Вашингтоне ни Келлог, ни Рубио сначала не знали о некоторых деталях встречи с россиянами. Позже спецпредставитель по вопросам Украины Кит Келлогг и некоторые американские чиновники были разочарованы тем, что Уиткофф озвучил противоречивую новую информацию именно тогда, когда США наконец начали занимать более жесткую позицию в отношении России.

Медиа написало, что заявления из Белого дома встревожили европейских чиновников. Выяснилось, что в Европе опасаются более снисходительной политики США в отношении Путина во времена Трампа может заставить украинцев пойти на болезненные уступки. По словам нескольких источников, европейцы провели следующие дни, пытаясь узнать от своих американских коллег, что именно Путин сказал Уиткоффу.

Завершение войны и действия Трампа

После полета Уиткоффа в Москве 15 августа состоялся саммит с Путиным на Аляске, но он не принес никаких заметных сдвигов: медиа подытожило, что "Трамп остается без выбора". В статье отмечается, что глава Белого дома снизил ожидания за несколько дней до встречи, представив ее как один из шагов в дипломатическом процессе, а не как возможность достичь соглашения.

Впрочем, президент США все же не сделал никаких территориальных уступок от имени Украины, но заявил, что временное прекращение огня не является предпосылкой для длительного мира. В статье отметили, что это позиция, которой придерживается Путин, но не большинство европейских лидеров. Единственный полученный результат: Трамп и европейские лидеры договорились официально очертить контуры будущих гарантий безопасности для Украины.

Напомним, что 27 августа специальный представитель Дональда Трампа Стив Уиткофф анонсировал встречу с украинцами в Нью-Йорке до конца недели. При этом он отметил, что диалог с россиянами ведется ежедневно, и выразил надежду, что российско-украинская война завершится до конца 2025 года.

Спикер президента РФ Дмитрий Песков 27 августа заявил, что для достижения результата работа над мирными переговорами между Россией и Украиной должна вестись в непубличном формате.