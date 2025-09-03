"Донбасс не отдадим": Зеленский назвал основной сценарий войны с Россией (видео)

Россия стремится нарастить интенсивность боевых действий и массированных обстрелов Украины. Москва отвергает планы завершить большую войну, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Основной сценарий развития событий для РФ заключается в усилении военного присутствия. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

Путин не оккупировал и 30% территории Донбасса, считает Зеленский

Массированные удары по Украине ракетами и беспилотниками, как в ночь на 3 сентября, уже стали регулярными. Такие атаки — четкий сигнал о том, что Россия отвергает сценарий завершения войны и хочет продолжать ее, сообщил глава государства.

Запад и Киев должны исходить из того, что основной сценарий для Москвы на сегодня заключается в наращивании темпов боевых действий.

Украина не отдаст Донбасс в руки России

Зеленский также подчеркнул, что украинская армия не отдаст оккупантам Донбасс. За почти четыре года противостояния Путин не оккупировал и 30% данной территории.

"Если он пойдет дальше, ему понадобятся годы. Он "положит" там миллионы солдат. Поэтому мы не будем делать ему подобные подарки", — добавил президент.

По его словам, "для кого-то это может считаться просто территорией", но для украинцев — это их жизнь и Конституция страны.

"И украинцы вернутся на эти земли… Когда мы говорим, что не доверяем Путину, это значит, что нет единого разумного подхода в виде обмена территориями", — подытожил президент.

Напомним, недавно появилось видео попытки наступления ВС РФ на Покровск. Оккупанты могли лезть через канализационную трубу в тыл ВСУ.

Представители Украины ранее выражали готовность заморозить войну с РФ по текущей линии фронта. Захваченные территории предлагали возвращать дипломатическим путем.