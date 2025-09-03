"Донбас не віддамо": Зеленський назвав основний сценарій війни з Росією (відео)

Росія прагне наростити інтенсивність бойових дій і масованих обстрілів України. Москва відкидає плани завершити велику війну, заявив президент України Володимир Зеленський.

Основний сценарій розвитку подій для РФ полягає в посиленні військової присутності. Про це сказав президент України Володимир Зеленський на пресконференції з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен.

Путін не окупував і 30% території Донбасу, вважає Зеленський

Масовані удари по Україні ракетами та безпілотниками, як у ніч на 3 вересня, вже стали регулярними. Такі атаки — чіткий сигнал про те, що Росія відкидає сценарій завершення війни і хоче продовжувати її, повідомив глава держави.

Захід і Київ повинні виходити з того, що основний сценарій для Москви на сьогодні полягає в нарощуванні темпів бойових дій.

Україна не віддасть Донбас у руки Росії

Зеленський також підкреслив, що українська армія не віддасть окупантам Донбас. За майже чотири роки протистояння Путін не окупував і 30% цієї території.

"Якщо він піде далі, йому знадобляться роки. Він "покладе" там мільйони солдатів. Тому ми не будемо робити йому подібні подарунки", — додав президент.

За його словами, "для когось це може вважатися просто територією", але для українців — це їхнє життя і Конституція країни.

"І українці повернуться на ці землі... Коли ми говоримо, що не довіряємо Путіну, це означає, що немає єдиного розумного підходу у вигляді обміну територіями", — підсумував президент.

Нагадаємо, нещодавно з'явилося відео спроби наступу ЗС РФ на Покровськ. Окупанти могли лізти через каналізаційну трубу в тил ЗСУ.

Представники України раніше висловлювали готовність заморозити війну з РФ по поточній лінії фронту. Захоплені території пропонували повертати дипломатичним шляхом.