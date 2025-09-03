"Нехай приїздить до Москви": Путін готовий до переговорів із Зеленським

Зі слів очільника Кремля, зустріч на рівні президентів відбудеться, якщо Володимир Зеленський прибуде до Москви. Путін стверджує, що Росія воює не за українські території, а "за права людей, які там мешкають".

Під час пресконференції у Китаї російський лідер заявив, що готовий зустрітися з Володимиром Зеленським, проте водночас ставить під сумнів сенс такої зустрічі. Він зазначив, що зустріч відбудеться лише за умови, якщо український президент приїде до Москви.

Крім того, очільник Кремля підкреслив, що Україна має право самостійно обирати власну систему безпеки, але це не повинно відбуватися за рахунок Росії. За словами лідера РФ, Москва завжди виступала проти вступу України до НАТО, але не заперечувала її членству в ЄС.

Володимир Путін також поклав провину за трагедію в Україні на Захід, стверджуючи, що він ігнорував безпекові інтереси Росії. При цьому він заявив, що мирне врегулювання можливе, якщо переможе здоровий глузд та будуть враховані заклики нинішньої адміністрації США до пошуку рішень, інакше конфлікт доведеться вирішувати військовим шляхом.

Ба більше, він додав, що Україна нібито не здатна вести масштабну наступальну операцію, а її резерви постійно скорочуються. За словами Путіна, бойові підрозділи України готові лише на 47–48%.

Нагадаємо, що за словами Володимира Зеленського, Росія прагне посилити бойові дії та масовані обстріли України. Удари по містах, як у ніч на 3 вересня, свідчать, що Москва відкидає сценарій завершення війни та планує продовжувати конфлікт. Президент також сказав, що українська армія не віддасть окупантам Донбас, який для України — не просто територія, а життя людей і Конституція. Повернення українців на ці землі неминуче, і будь-які обміни територіями з Путіним неприпустимі.

Раніше Фокус повідомляв, що Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, обговоривши ситуацію з Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським, дійшов висновку, що наразі жодна зі сторін не готова до переговорів за одним столом.