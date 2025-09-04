"Скрытая мобилизация молодежи": в РФ планируют создать "войска из геймеров", — ЦПД

Российские оккупационные войска планируют в ближайшем будущем создать подразделения из "геймеров", в которые будут привлекать молодежь.

В так называемые "войска из геймеров" должны войти "любители шутеров", которые якобы способны быстрее овладеть управлением дроном — за 10 часов против 40 у обычных новобранцев, сообщил Центр противодействия дезинформации.

"Такая риторика имеет целью скрытую мобилизацию молодежи и экономию на реальной подготовке. В упрощенных курсах операторов БпЛА и "кибервойск" игровые навыки выдаются за полноценный боевой опыт", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Россия подменяет длительную военную подготовку иллюзией "игровых скиллов", что не соответствует реалиям войны, а это в свою очередь грозит высокими потерями среди мобилизованных и усиливает милитаризацию общества.

"Игровая индустрия в стране-агрессоре превращается в инструмент государственной идеологии и вербовки молодежи. Сценарий выглядит как поэтапная воронка: лекции о "патриотизме", пробные тренажеры и предложения контракта", — отметили в ЦПИ.

