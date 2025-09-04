"Сделали один сюрприз для противника": командующий ДШВ рассказал об успехах ВСУ на Сумщине

Контрнаступления Вооруженных сил Украины в Сумской области в классическом его понимании пока не происходит, однако российские оккупанты несут большие потери на этом направлении.

Украинская армия постепенно движется вперед, заявил в интервью Укринформу командующий Десантно-штурмовых войск Олег Апостол.

"Мы стабилизировали обстановку. Вернули два села, остановили новый прорыв противника, зачистили диверсионные группы. Сейчас постепенно движемся вперед, удерживаем позиции. Сделали уже один сюрприз для противника, из-за которого он несет большие потери и ничего не может сделать", — сказал Апостол.

В то же время он подчеркнул, что это не контрнаступление в классическом его понимании.

"Мы возвращаем свое и держим линию. Видим, что и сумчане успокоились, потому что переживали за свой город, как и мы", — отметил Апостол.

Командующий ДШВ также отметил, что для того, чтобы в соцсетях утверждать, что где-то началось контрнаступление, нужно для начала изучить, что такое контрнаступление.

"Оценку могут дать официальные источники ВСУ и больше никто", — пояснил Апостол.

Напомним, 12 августа Владимир Зеленский сообщил. что ВСУ освободили шесть из 18 оккупированных сел или важных точек в Сумской области.

24 августа аналитики DeepState сообщили, что ВСУ выбили россиян из-под населенного пункта Андреевка в Сумской области.