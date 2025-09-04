"Зробили один сюрприз для противника": командувач ДШВ розповів про успіхи ЗСУ на Сумщині

Контрнаступу Збройних сил України в Сумській області у класичному його розумінні наразі не відбувається, проте російські окупанти зазнають великих втрат на цьому напрямку.

Українська армія натомість поступово рухається уперед, заявив в інтерв'ю Укрінформу командувач Десантно-штурмових військ Олег Апостол.

"Ми стабілізували обстановку. Повернули два села, зупинили новий прорив противника, зачистили диверсійні групи. Зараз поступово рухаємося вперед, утримуємо позиції. Зробили вже один сюрприз для противника, через який він несе великі втрати і нічого не може вдіяти", — сказав Апостол.

Водночас він підкреслив, що це не контрнаступ у класичному його розумінні.

"Ми повертаємо своє і тримаємо лінію. Бачимо, що і сумчани заспокоїлися, бо переживали за своє місто, як і ми", — зазначив Апостол.

Командувач ДШВ також наголосив, що для того, аби в соцмережах стверджувати, що десь почався контрнаступ, потрібно для початку вивчити, що таке контрнаступ.

"Оцінку можуть дати офіційні джерела ЗСУ і більше ніхто", — пояснив Апостол.

Нагадаємо, 12 серпня Володимир Зеленський повідомив. що ЗСУ звільнили шість із 18 окупованих сіл або важливих точок у Сумській області.

24 серпня аналітики DeepState повідомили, що ЗСУ вибили росіян з-під населеного пункту Андріївка на Сумщині.