Контрнаступ ЗСУ в Сумській області: третину захоплених сіл звільнено, — Зеленський
Українські військові звільнили шість із 18 окупованих сіл або важливих точок у Сумській області. У двох локаціях, за словами Зеленського, Сили оборони вийшли на кордон із Росією.
Про просування ЗСУ в Сумській області повідомив президент України Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами 12 серпня.
"Сумська область. Там у нас було 18 точок — окупованих сіл або важливих точок. Шість звільнено. Тобто ми просуваємося вперед. Це хороші новини", — заявив глава держави.
У двох точках українські військові вийшли на кордон із Росією і там ситуація "більш-менш позитивна". Уранці 12 серпня командувач Десантно-штурмовими військами Олег Апостол і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповіли, що ЗСУ зачистили ще 900 метрів у Сумській області біля кількох пунктів поруч із кордоном.
Сили оборони також зберігають позиції в Запорізькій області та просунулися на кілометр углиб позицій ворога в Луганській області.
За словами Зеленського, росіяни також розуміють, що не отримають Харків і Сумську область.
"Якщо чесно, Кінбурнська коса, яка блокує морський порт Миколаєва, там немає у них сил. Це не стратегічно для них. Вони просто хочуть, щоб ми вийшли з Донбасу, щоб ми віддали їм Донбас", — підсумував президент.
Нагадаємо, ЗСУ 11 серпня звільнили населені пункти Степове і Новокостянтинівка в Сумській області. Російських військових витіснили за межі держкордону.
У ЗСУ раніше говорили, що українські сили продовжують виконувати бойові завдання в Курській області Росії. Зокрема, селище Теткіно зрівняли із землею.