Контрнаступление ВСУ в Сумской области: треть захваченных сел освобождено, — Зеленский

Украинские военные освободили шесть из 18 оккупированных сел или важных точек в Сумской области. В двух локациях, по словам Зеленского, Силы обороны вышли на границу с Россией.

Related video

О продвижении ВСУ в Сумской области сообщил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами 12 августа.

"Сумская область. Там у нас было 18 точек — оккупированных сел или важных точек. Шесть освобождено. То есть мы продвигаемся вперед. Это хорошие новости", — заявил глава государства.

В двух точках украинские военные вышли на границу с Россией и там ситуация "более-менее позитивная". Утром 12 августа командующий Десантно-штурмовыми войсками Олег Апостол и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложили, что ВСУ зачистили еще 900 метров в Сумской области возле нескольких пунктов рядом с границей.

Силы обороны также сохраняют позиции в Запорожской области и продвинулись на километр вглубь позиций врага в Луганской области.

По словам Зеленского, россияне также понимают, что не получат Харьков и Сумскую область.

"Если честно, Кинбурнская коса, блокирующая морской порт Николаева, там нет у них сил. Это не стратегически для них. Они просто хотят, чтобы мы вышли из Донбасса, чтобы мы отдали им Донбасс", — заключил президент.

Напомним, ВСУ 11 августа освободили населенные пункты Степное и Новоконстантиновка в Сумской области. Российских военных вытеснили за пределы госграницы.

В ВСУ ранее говорили, что украинские силы продолжают выполнять боевые задачи в Курской области России. В частности, поселок Теткино сравняли с землей.