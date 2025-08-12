Вытеснили за пределы границы: ВСУ освободили два населенных пункта в Сумской области, — Генштаб
Силы обороны Украины освободили от российских военных населенные пункты Степное и Новоконстантиновка в Сумской области. ВСУ отбросили противника и вытеснили его за пределы государственной границы.
Освобождение двух населенных пунктов в Сумской области осуществили воины 225-го отдельного штурмового полка. Об этом сообщили в Facebook-странице Генерального штаба ВСУ в вечерней сводке о ситуации на поле боя 11 августа.
"Силы обороны Украины зачистили от российских оккупантов населенные пункты Степное и Новоконстантиновка (бывшее Первое Мая) в Сумской области", — рассказали в ведомстве.
Украинским военным также удалось вытеснить вражеские подразделения за пределы государственной границы, добавили в Генштабе.
Всего на Северо-Слобожанском и Курском направлениях состоялось 13 атак российских захватчиков за 11 августа. Самой горячей ситуация остается в Донецкой области, в частности на Покровском направлении, где ВС РФ за минувшие сутки совершили 35 попыток прорвать позиции ВСУ.
Наступление в Сумской области: какая ситуация сейчас
Ситуация в Сумской области постепенно стабилизировалась, как рассказал 11 августа майор ВСУ Андрей Ткачук в эфире телемарафона. По его словам, на севере украинские защитники переходят к контрнаступательным действиям. При этом военный считает, что у ВС РФ недостаточно ни возможностей, ни усилий для того, чтобы наступать на Сумы.
В то же время из-за регулярных российских обстрелов продолжается эвакуация из приграничных громад Сумской области. Так, 11 августа председатель Сумской ОГА Олег Григоров сообщил, что в течение недели оттуда выехало еще около сотни жителей.
