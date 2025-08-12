Карта будет "сдвигаться", как в 2022-м: Чмут предупредил об угрозах из-за обострения ситуации в Донецкой области

Основатель "Украинского милитарного центра" и глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут считает ситуацию, которая сложилась в Донецкой области, следствием "действий или бездействия". Он предупреждает, что "провалы" могут вызвать ряд проблем, в частности возвращение к ситуации 2022 года, когда карта смещалась "десятками, сотнями квадратных километров ежедневно".

Российская армия, когда "провалы" коснутся бригадных частей ВСУ, может также начать активно применять собственные бронетанковые группы, которые она накапливала около года. Об этом и других угрозах Тарас Чмут рассказал на своей странице в сети X вечером 11 августа.

По его словам, о вероятности обострения ситуации в Донецкой области "предупреждалось в каждом интервью" в течение полутора лет. Чмут считает, что после того, как россияне пустят в ход бронетанковые группы, то они выйдут в тыл.

"Сначала мы "проваливаемся" на уровне взводов. Потом рот. Потом дошла очередь батальонов. Когда дойдет до бригад — враг пустит в ход свои бронетанковые группы, которые активно накапливаются уже с год, и выйдет в тыл, на оперативное пространство", — пояснил он.

При этом худшим Тарас Чмут считает игнорирование реального состояния дел на фронте, поскольку подобный опыт Украина уже имела в предыдущие годы.

"Конечно, вы можете сказать, что я "нагнетаю", и "накручиваю", и все не так плохо, у нас есть дроны, под два десятка новосозданных корпусов и все "контролируемо". Но где-то то же самое мы проходили с 2018-го по 22-й год. Где-то тоже самое мы проходим снова с 2024-го", — отметил Чмут.

Обострение ситуации в Донецкой области: что известно

Михаил Жирохов 11 августа в эфире на Радио NV предупредил украинцев, что следует готовиться к "плохим новостям" по ситуации на Покровском направлении. ВС РФ активизировались на этом участке фронта, а также есть определенный хаос в управлении, что может негативно повлиять на состояние дел ВСУ.

В этот же день военный Сил обороны с позывным "Мучной" сообщил, что российская армия закрепилась к северу от Родинского, а также готовится к штурму Белицкого и к движению в сторону населенного пункта Дорожное.

Экс-начальник штаба бригады НГУ "Азов" Богдан Кротевич 11 августа обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с объяснением о проблемах на фронте, в Донецкой области. По словам военного, Покровск и Мирноград оказались почти в окружении войск ВС РФ, а Константиновка оказалась в полуокружении.