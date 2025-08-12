Карта буде "зсуватися", як у 2022-му: Чмут попередив про загрози через загострення ситуації на Донеччині

Засновник "Українського мілітарного центру" і голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут вважає ситуацію, яка склалася у Донецькій області, наслідком "дій чи бездіяльності". Він попереджає, що "провали" можуть спричинити низку проблем, зокрема повернення до ситуації 2022 року, коли карта зміщувалася "десятками, сотнями квадратних кілометрів щодня".

Російська армія, коли "провали" торкнуться бригадних частин ЗСУ, може також почати активно застосовувати власні бронетанкові групи, які вона накопичувала близько року. Про це та інші загрози Тарас Чмут розповів на своїй сторінці у мережі X увечері 11 серпня.

За його словами, про ймовірність загострення ситуації у Донецькій області "попереджалося у кожному інтерв'ю" упродовж півтора року. Чмут вважає, що після того, як росіяни пустять у хід бронетанкові групи, то вони вийдуть у тил.

"Спочатку ми "провалюємося" на рівні взводів. Потім рот. Потім дійшла черга батальйонів. Коли дійде до бригад — ворог пустить у хід свої бронетанкові групи, які активно накопичуються вже з рік, і вийде в тил, на оперативний простір", — пояснив він.

При цьому найгіршим Тарас Чмут вважає ігнорування реального стану справ на фронті, оскільки подібний досвід Україна вже мала у попередні роки.

"Звичайно, ви можете сказати, що я "нагнітаю", і "накручую", і все не так погано, у нас є дрони, під два десятки новостворених корпусів і все "контрольовано". Але десь те ж саме ми проходили з 2018-го по 22-й рік. Десь теж саме ми проходимо знову з 2024-го", — зазначив Чмут.

Загострення ситуації у Донецькій області: що відомо

Михайло Жирохов 11 серпня в етері на Радіо NV попередив українців, що слід готуватися до "поганеньких новин" щодо ситуації на Покровському напрямку. ЗС РФ активізувалися у цій ділянці фронту, а також є певний хаос в управлінні, що може негативно вплинути на стан справ ЗСУ.

У цей же день військовий Сил оборони з позивним "Мучной" повідомив, що російська армія закріпилася на північ від Родинського, а також готується до штурму Білицького та до руху у бік населеного пункту Дорожнє.

Ексначальник штабу бригади НГУ "Азов" Богдан Кротевич 11 серпня звернувся до президента України Володимира Зеленського із поясненням про проблеми на фронті, у Донецькій області. За словами військового, Покровськ та Мирноград опинилися майже в оточенні військ ЗС РФ, а Костянтинівка опинилася у напівоточенні.