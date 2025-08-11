"Покровск и Мирноград почти в окружении": Кротевич обратился к Зеленскому относительно проблем на фронте

Экс-начальник штаба бригады НГУ "Азов" Богдан Кротевич обратился к президенту Владимиру Зеленскому, заявив о реалиях на фронте, в частности на Покровском направлении. По его словам, города Покровск и Мирноград оказались "почти в окружении", а Константиновка — в полуокружении. При этом проблема увеличивалась еще с прошлого года по ряду причин.

Также противник продвигается в направлении Краматорска и Дружковки. Об этом Богдан Кротевич написал на своей странице в сети X вечером 11 августа.

"Господин Президент, я искренне не знаю, что именно Вам докладывают, но информирую: на линии Покровск — Константиновка без преувеличения полная п**да. И эта п**да нарастает уже давно, ухудшаясь с каждым днем", — отметил Кротевич.

Скриншот | сообщение Богдана Кротевича о ситуации под Покровском

Экс-начальник штаба бригады НГУ "Азов" также добавил, что под Покровском линии боевого соприкосновения как постоянной линии "фактически не существует".

"Покровск и Мирноград почти в окружении. Константиновка — в полуокружении. Противник продвигается в направлении Краматорска и Дружковки", — рассказал Кротевич.

По его словам, проблема нарастала еще с 2024 года, и об этом "публично предупреждали". Причиной этой проблемы Кротевич считает в частности новосозданные корпуса, которые получили "провальную обстановку с подчиненными неукомплектованными подразделениями".

Системная проблема же, по мнению военного, началась с ряда действий:

"стирание" резервов;

массовое раздробление подразделений по всей линии фронта;

отчеты о "взятом селе" как о "победе на фоне провалов целых направлений";

"абсолютное отсутствие" стратегического и оперативного "видения театра боевых действий", присутствующее у части военного руководства.

В конце Кротевич добавил, что "доклад закончил".

"Я офицер, и у меня есть понятие достоинства. Моя совесть чиста. Доклад закончил", — написал военный.

Ситуация под Покровском: что происходит сейчас

11 августа стало известно, что вооруженные силы России закрепились севернее Родинского, а также готовятся к штурму Белицкого и к продвижению с юга в сторону населенного пункта Дорожное. В Родинском продолжаются ожесточенные бои и ситуация остается критической в частности из-за стратегической роли шахты и промзоны в населенном пункте. Об этом сообщил военный Сил обороны с позывным "Мучной".

Военный эксперт Михаил Жирохов 11 августа в эфире на Радио NV также призвал украинцев готовиться "к плохим новостям" по Покровскому направлению. По его словам, там ситуация для ВСУ осложнилась активным продвижением врага, а также на направлении присутствует "хаос" в управлении.