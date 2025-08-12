Витіснили за межі кордону: ЗСУ звільнили два населені пункти у Сумській області, — Генштаб

Сили оборони України звільнили від російських військових населені пункти Степне та Новокостянтинівка у Сумській області. ЗСУ відкинули противника й витіснили його за межі державного кордону.

Звільнення двох населених пунктів у Сумській області здійснили воїни 225-го окремого штурмового полку. Про це повідомили у Facebook-сторінці Генерального штабу ЗСУ у вечірньому зведенні про ситуацію на полі бою 11 серпня.

"Сили оборони України зачистили від російських окупантів населені пункти Степне та Новокостянтинівка (колишнє Перше Травня) в Сумській області", — розповіли у відомстві.

Українським військовим також вдалося витіснити ворожі підрозділи за межі державного кордону, додали у Генштабі.

Загалом на Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 13 атак російських загарбників за 11 серпня. Найгарячішою ситуація залишається у Донецькій області, зокрема на Покровському напрямку, де ЗС РФ за минулу добу здійснили 35 спроб прорвати позиції ЗСУ.

Наступ у Сумській області: яка ситуація зараз

Ситуація у Сумській області поступово стабілізувалася, як розповів 11 серпня майор ЗСУ Андрій Ткачук в етері телемарафону. За його словами, на півночі українські оборонці переходять до контрнаступальних дій. При цьому військовий вважає, що у ЗС РФ недостатньо ані можливостей, ані зусиль для того, аби наступати на Суми.

Водночас через регулярні російські обстріли триває евакуація з прикордонних громад Сумської області. Так, 11 серпня голова Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що упродовж тижня звідти виїхало ще близько сотні мешканців.

Нагадаємо, 11 серпня в ОСУВ "Дніпро" розповіли, що відбувається біля Добропілля та Покровська.

Також Тарас Чмут попередив про загрози, які можуть виникнути через загострення ситуації у Донецькій області.