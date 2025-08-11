"Теткино просто сравняли с землей": ВСУ переходят к контратакам на севере, — офицер (видео)

Майор ВСУ Андрей Ткачук заверил, что ситуация на Сумском направлении стабилизируется. Кроме того, украинские войска продолжают выполнять задачи в Курской области РФ.

"Что касается севера. Там у нас стабилизируется ситуация. Там мы переходим к контратакующим действиям", — заявил политолог в эфире телемарафона 11 августа.

Он вспомнил, как враг "очень нагнетал ситуацию", что ВС РФ пойдут на Сумы. Украинский офицер заверил, что на сегодня России не хватит ни возможностей, ни усилий для наступления на областной центр.

"Это нереально большие потуги и нереально большие силы. У нас там со стороны Кондратовки, мы там уже доминируем. Также был освобожден вчера еще один населенный пункт. То есть Силы обороны фактически оттесняют врага постепенно, неделя за неделей, с нашей территории", — подчеркнул он.

Кондратовка и другие населенные пункты Сумского направления на карте боевых действий Фото: Deep State

Военный отдельно прокомментировал ситуацию на Курском направлении.

"Если мы берем российскую территорию, например населенный пункт Теткино, там просто мы его уже сравняли с землей. То есть россияне пытаются постоянно туда зайти и что-то вытеснить наши группы, а мы их постоянно крышуем. Там какой-то такой замкнутый круг, сансара смерти россиян такая себе, очень хорошая для нас", — сообщил он.

Ткачук пояснил, что Теткино расположено в невыгодном географически положении, и это позволяет ВСУ бить по врагу. Он заверил, что украинские силы продолжают выполнять задачи в Курской области.

Теткино и другие населенные пункты Курского направления на карте боевых действий Фото: Deep State

"На севере ситуация стабилизируется и я думаю, что постепенно-постепенно мы будем вытеснять врага с нашей Сумской области", — подытожил офицер.

Напомним, командиры ВСУ раскрыли для The Washington Post новые детали относительно Курской операции, которая началась в 2024 году. Один из офицеров признался, что считал решение высшего командования сумасшедшим, и разведка ошиблась в оценке сконцентрированных в регионе вражеских сил.

Представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин сообщил, что Россия перебрасывает дополнительные силы и технику в Запорожскую область. Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко информировал, что буди "вечер и ночь" направлялись танки, грузовики со снарядами и живой силой, бронетехника врага.