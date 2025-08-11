ВС РФ перебрасывают дополнительные силы на два участка фронта на Запорожье, — Силы обороны Юга

Россияне последние дни массово перебрасывали танки, грузовики с БК и живой силой, бронетехнику на Запорожское направление. Заметили не менее 15 тралов с танками и 10 с другими видами бронетехники, более 30 грузовиков с боекомплектом.

Вооруженные силы Российской Федерации перебрасывают на Ореховское и Гуляйпольское направления в Запорожской области дополнительные силы и технику. Об этом в комментарии корреспонденту Укринформа сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.

"По данным разведки, противник перебрасывает еще определенные силы и средства на Запорожские направления: Ореховское и Гуляйпольское", — проинформировал Владислав Волошин.

По информации украинской разведки, на Запорожье оккупанты перебрасывают российских десантников и их технику.

О переброске вражеской техники на Запорожье также накануне сообщал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. По его наблюдениям — количество техники, которая перебрасывалась, самое большое, которое наблюдалось за 2 последних месяца лета.

"Весь вечер и ночь россияне массово перебрасывали танки, грузовики с БК и живой силой, бронетехнику на Запорожское направление. Не менее 15 тралов с танками и 10 с другими видами бронетехники, более 30 грузовиков с БК. Плюс — топливозаправщики. Наибольшее пополнение на Запорожье за июль-август", — написал он.

По словам Андрющенко, одновременно наблюдалось движение техники с Бердянского направления на север Донецкой области. Оккупанты перевозили до 15 единиц танков, БТРов и пушек в составе колонны под сопровождением военной комендатуры и полиции.

"Можем констатировать, что россияне значительно усиливают Покровское направление и неожиданно — Запорожское. По сравнению с предыдущими неделями относительного затишья российская армия пришла в активное движение перемещения резервов", — отметил Андрющенко.

Бои на Запорожском направлении

2 августа 2025 года Силы обороны Украины нанесли высокоточный удар по зенитному ракетному комплексу С-300 российских оккупационных войск.

1 августа сообщалось, что ВСУ вернули контроль над селом Терновка Запорожской области (северо-восток от Гуляйполя) и селом Малиевка Донецкой области (юго-восток от Великомихайловки).

31 июля аналитики проекта DeepState заявили, что якобы ВС РФ полностью оккупировали Каменское — населенный пункт в 22 км от окраин Запорожья. После этого появилось заявление ОК "Юг", в котором говорилось о том, что на улицах города все еще продолжаются бои.