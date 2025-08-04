Снизили огневые возможности врага: ВСУ на Запорожье попали в важную технику россиян

Россияне использовали установку противовоздушной обороны для обстрелов населенных пунктов Запорожской области и ударов по позициям ВСУ.

Related video

В Запорожской области российские оккупанты потеряли ЗРК С-300, из которого те обстреливали позиции Сил обороны. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

"2 августа 2025 года Силы обороны Украины нанесли высокоточный удар по российским военным объектам на временно оккупированной территории Запорожской области. В результате операции средствами дальнего огневого поражения уничтожен зенитный ракетный комплекс С-300 российских оккупационных войск", — говорится в сообщении.

Отмечается, что уничтожение этой установки существенно снизило огневые возможности врага на большие расстояния и его способность обстреливать позиции Сил обороны Украины и гражданскую инфраструктуру региона.

В Генштабе ВСУ подчеркнули, что этот удар показывает эффективность работы украинских подразделений по выявлению и уничтожению критически важных объектов противника, в том числе и на временно оккупированных территориях.

Удары по РФ — детали

Напомним, что 4 июля украинские Силы обороны нанесли удар по топливной инфраструктуре аэропорта в Сочи, что повлекло масштабный пожар. Операция была частью мероприятий по снижению военного потенциала РФ.

В ночь на 3 августа дроны атаковали нефтебазу в российском городе Сочи, в результате чего там вспыхнул масштабный пожар

22 июля российские оккупанты в Белгородской области потеряли батарею зенитно-ракетного комплекса С-400. Ее разместили среди поля, которое осталось незамеченным для украинской аэроразведки, и вражескую технику разнесли вдребезги.

Также 18 июля на Курском направлении ВС РФ потеряли зенитно-ракетный комплекс "Тор". Его поймал украинский беспилотник.

30 мая сообщалось, что новейший реактивный дрон армии России уничтожен ракетным комплексом с ракетами Р-73. ЗРК разработали специалисты военной разведки Украины.