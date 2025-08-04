Знизили вогневі спроможності ворога: ЗСУ на Запоріжжі поцілили у важливу техніку росіян

Росіяни використовували установку протиповітряної оборони для обстрілів населених пунктів Запорізької області та ударів по позиціях ЗСУ.

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В Запорізькій області російські окупанти втратили ЗРК С-300, з якого ті обстрілювали позиції Сил оборони. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

"2 серпня 2025 року Сили оборони України завдали високоточного удару по російських військових об’єктах на тимчасово окупованій території Запорізької області. У результаті операції засобами дальнього вогневого ураження знищено зенітний ракетний комплекс С-300 російських окупаційних військ", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що знищення цієї установки суттєво знизило вогневі спроможності ворога на великі відстані та його здатність обстрілювати позиції Сил оборони України й цивільну інфраструктуру регіону.

У Генштабі ЗСУ підкреслили, що цей удар показує ефективність роботи українських підрозділів з виявлення і знищення критично важливих об’єктів противника, зокрема і на тимчасово окупованих територіях.

Удари по РФ — деталі

Нагадаємо, що 4 липня українські Сили оборони завдали удару по паливній інфраструктурі аеропорту в Сочі, що спричинило масштабну пожежу. Операція була частиною заходів зі зниження військового потенціалу РФ.

В ніч проти 3 серпня дрони атакували нафтобазу в російському місті Сочі, внаслідок чого там спалахнула масштабна пожежа

22 липня російські окупанти в Бєлгородській області втратили батарею зенітно-ракетного комплексу С-400. Її розмістили серед поля, що лишилося непоміченим для української аеророзвідки, і ворожу техніку рознесли вщент.

Також 18 липня на Курському напрямку ЗС РФ втратили зенітно-ракетний комплекс "Тор". Його вполював український безпілотник.

30 травня повідомлялося, що новітній реактивний дрон армії Росії знищений ракетним комплексом із ракетами Р-73. ЗРК розробили фахівці військової розвідки України.