Новий ЗРК із ракетами Р-73: ГУР показало роботу по реактивному дрону ЗС РФ (відео)

Новітній реактивний дрон армії Росії знищений ракетним комплексом із ракетами Р-73. ЗРК розробили фахівці військової розвідки України.

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Кадри роботи показало Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО).

На відео можна подивитися, як ракета Р-73 швидко летить до цілі та уражає її. Далі БпЛА падає в Чорне море, ймовірно, це був реактивний безпілотник "Дань-М".

Українські військові експерти зазначали, що дрон "Дань-М" створювався як мішень для тренування екіпажів сил ППО, але окупанти переробили його на ударний дрон. Запускали групу таких апаратів із Криму.

За даними ГУР МО, мобільний зенітно-ракетний комплекс працював уночі 29 травня під час відбиття ворожої атаки на Одеську область.

Сам комплекс розроблено за підтримки іноземних партнерів, а операторів цієї системи ППО навчали співробітники української військової розвідки.

Нагадаємо, Німеччина хоче вкласти 400 мільйонів євро в закупівлю ударних БпЛА в Україні. Далекобійні БпЛА можуть замінити ракети, впевнені в Бундесвері.

Раніше стало відомо, що Китай припинив продавати Україні безпілотники Mavic, які ідеально підходять для спостереження за військами Росії.