Ракета "Барс", БПЛА "Лютий" і Flamingo: Німеччина закупить в Україні дрони на €400 млн, — ЗМІ

Влада Німеччини вкладе 400 мільйонів євро в закупівлю українських ударних дронів. Берлін запитує, навіщо ЗСУ відправляти ракети Taurus, якщо Україна виробляє далекобійні БПЛА.

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Інвестиції відбудуться в рамках нового пакета допомоги від Берліна на суму 5 млрд євро, розповіли джерела німецького видання Die Welt.

Склади Бундесверу та багатьох інших країн ЄС значною мірою пустують, тому німецький уряд зацікавлений у збільшенні фінансування виробництва українського озброєння.

За даними співрозмовників, на початку травня Україна зверталася до Міністерства оборони Німеччини з проханням профінансувати ударні безпілотники "Барс", Ан-196 "Лютий" і невеликі БПЛА типу Flamingo. Німеччина погодилася з цією ідеєю.

Далі видання звертає увагу на далекобійність українських безпілотників і ставить запитання, чи потрібні взагалі ЗСУ німецькі ракети Taurus. Федеральний уряд поки що уникає чітких відповідей, підігріваючи політичні дебати.

Як приклад наводяться безпілотники Ан-196 з 75 кг вибухівки і дальністю польоту до 600 кілометрів, а також нову розробку BARS із запасом ходу до 800 кілометрів.

Дальність польоту німецької крилатої ракети Taurus доходить до 600 кілометрів. Форма її бойової частини розроблена для пробивання бетону і важкого ґрунту. Загальна вага бойової частини становить 480 кг.

Прохання Києва вкласти гроші у виробництво безпілотників ще раз доводить важливість цього виду зброї в сучасній війні. Бундесвер наслідував цей приклад і нарощує власний потенціал дронів, підсумували автори матеріалу.

Нагадаємо, Китай припинив продаж Україні безпілотників Mavic, але водночас продає їх Росії.

Фокус раніше писав, що вранці 29 травня ЗС РФ атакували Україну безпілотниками нового типу на основі "Дань-М". Спочатку "Дань-М" був реактивним дроном-мішенню для тренування сил ППО.