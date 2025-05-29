Ракета "Барс", БПЛА "Лютый" и Flamingo: Германия закупит в Украине дроны на €400 млн, – СМИ

Власти Германии вложат 400 миллионов евро в закупку украинских ударных дронов. Берлин спрашивает, зачем ВСУ отправлять ракеты Taurus, если Украина производит дальнобойные БПЛА.

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Инвестиции состоятся в рамках нового пакета помощи от Берлина на сумму 5 млрд евро, рассказали источники немецкого издания Die Welt.

Склады Бундесвера и многих других стран ЕС в значительной степени пустуют, поэтому немецкое правительство заинтересовано в увеличении финансирования производства украинского вооружения.

По данным собеседников, в начале мая Украина обращалась к Министерству обороны Германии с просьбой профинансировать ударные беспилотники "Барс", Aн-196 "Лютый" и небольшие БПЛА типа Flamingo. Германия согласилась с этой идеей.

Далее издание обращает внимание на дальнобойность украинских беспилотников и задает вопрос, нужны ли вообще ВСУ немецкие ракеты Taurus. Федеральное правительство пока избегает четких ответов, подогревая политические дебаты.

В качестве примера приводятся беспилотники Ан-196 с 75 кг взрывчатки и дальностью полета до 600 километров, а также новую разработку BARS с запасом хода до 800 километров.

Дальность полета немецкой крылатой ракеты Taurus доходит до 600 километров. Форма ее боевой части разработана для пробивания бетона и тяжелого грунта. Общий вес боевой части составляет 480 кг.

Просьба Киева вложить деньги в производство беспилотников еще раз доказывает важность этого вида оружия в современной войне. Бундесвер последовал этому примеру и наращивает собственный потенциал дронов, заключили авторы материала.

Напомним, Китай прекратил продажу Украине беспилотников Mavic, но в то же время продает их России.

Фокус ранее писал, что утром 29 мая ВС РФ атаковали Украину беспилотниками нового типа на основе "Дань-М". Изначально "Дань-М" являлся реактивным дроном-мишенью для тренировки сил ПВО.