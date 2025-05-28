Системы ПВО IRIS-T и ракеты будут производить в Украине: Германия объявила новый пакет помощи

Новый пакет военной помощи Украине от Германии оценивается в 5 млрд евро. В рамках сделки подписан контракт с компанией Diehl Defence на производство систем IRIS-T и ракет к ним.

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Это стало результатом встреч министров обороны Украины и Германии Рустема Умерова и Бориса Писториуса, сообщили в Минобороны Украины.

"Подписали письмо о намерении, по которому Германия профинансирует закупку украинских дальнобойных средств на сотни миллионов евро", — рассказал Умеров.

Договоренность с Германией — это прямое усиление украинского оборонного комплекса и Сил обороны, добавил он.

Кроме этого, подписан контракт с компанией Diehl Defence на производство систем IRIS-T и ракет к ним на общую сумму 2,2 миллиарда евро.

Немецкое министерство обороны уточняет, что Германия поддержала Украину из-за мощных российских авиаударов. Министры обороны подписали декларацию о финансировании производства дальнобойного вооружения в Украине.

"Германия реализует свой план по прямым инвестициям в украинское производство. Уже в этом году может быть произведено значительное количество дальнобойного оружия", — рассказали в министерстве.

Первая из указанных систем может появиться у ВСУ через несколько недель. По сведениям чиновников, Умеров и оборонная компания Diehl подписали контракт на поставки систем противовоздушной обороны и боеприпасов к ним.

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц говорил о совместном производстве в Украине дальнобойных систем поражения. Использование нового оружия не будут ограничивать.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян говорила, что в "московских кабинетах" обсуждают удары по Берлину, если Украина получит дальнобойные ракеты.