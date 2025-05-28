"Нам придется бить по Берлину": пропагандистка Симоньян испугалась немецких ракет Taurus

Главред RT Маргарита Симоньян заявила, что вероятность ударов по столице Германии обсуждается в "московских кабинетах". Но не уточнила, чем именно Кремль будет бомбить Берлин.

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Об этом Симоньян написала в своем Telegram-канале.

Главред пропагандистского росСМИ RT (Russia Today) Маргарита Симоньян допустила, что ВС РФ могут нанести удар по Берлину, если Украине будут переданы немецкие ракеты Taurus и немецкие специалисты начнут помогать ВСУ их применять по территории РФ.

Пост Маргариты Симоньян Фото: скриншот

Симоньян объяснила, что украинцы не могут самостоятельно обслужить и ввести полетное задание для дальнобойных ракет Taurus, поэтому их применение будет означать, что удары по Москве нанесут немецкие военные немецким оружием.

По ее словам, если это произойдет, "то нам ничего не остается, кроме как бить по Берлину". И якобы это уже обсуждается в "московских кабинетах".

В правительстве канцлера Германии Фридриха Мерца не исключают возможность передачи Украине ракет Taurus. Но Берлин не хочет этот вопрос обсуждать публично.

Дальнобойные ракеты Taurus Фото: MBDA Deutchland

Об этом говорил глава администрации канцлера Германии Торстен Фрей.

"Мы внимательно рассмотрим, что необходимо для того, чтобы иметь возможность эффективно поддерживать Украину", — сказал Фрей, а когда его спросили именно о ракетах Taurus, он ответил: "Каждому оружию свое время и согласно соответствующим военным вызовам".

Инсайдеры заявили, что "вопрос Т табуирован". Но немецкий таблоид Bild уточнил, что ни одной немецкой дальнобойной ракеты Украина не получит. При этом Германия якобы предоставит деньги на разработку украинских средств поражения, которые будут лететь в пять раз дальше, чем Taurus.

А немецкий ультралевый политик Сара Вагенкнехт призвала провести референдум о запрете поставок дальнобойных ракет Taurus для Украины. Она заявила, что удары немецким оружием по территории РФ будут означать объявление войны Кремлю.

Напомним, Фокус рассказывал о возможностях дальнобойной ракеты Taurus, которую уже три года обещают Украине.