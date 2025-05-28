"Это будет война": лидер партии в Германии требует референдума по Taurus для Украины

Немецкий ультралевый политик Сара Вагенкнехт призвала провести референдум о запрете поставок дальнобойных ракет Taurus для Украины. Она заявила, что удары немецким оружием по территории РФ будут означать объявление войны Кремлю.

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Слова председателя партии "Альянс Сары Вагенкнехт" (BSW) передает N-TV.

Глава ультралевой партии раскритиковала возвращение федерального канцлера Германии Фридриха Мерца к обсуждению поставок Киеву вооружений без ограничения дальности.

"Поворот канцлера к политике вооружений является абсолютно безответственным. Если немецкое оружие — возможно, ракеты Taurus в будущем — поразит российские города, это будет равносильно объявлению войны Москве", — сказала Вагенкнехт.

Глава BSW заявила, что федеральное правительство "засекречивает поставки оружия" и отменяет ограничения на дальность применения, потому что планирует поставить Taurus Украине или уже сделал это. Политик предложила определить будущий курс правительства путем референдума.

"Такое отношение к немецкому населению, которое должно ощутить на себе последствия, является абсолютно неприемлемым. Нам нужен референдум относительно политики Германии в отношении Украины, особенно относительно запрета поставок ракет Taurus. Население должно иметь возможность устанавливать границы для политики федерального правительства в отношении Украины. Не может быть так, что общественность будет исключена, а потом мы вдруг проснемся в ядерной войне", — сказала Вагенкнехт.

Вагенкнехт повторила заявления Кремля о Taurus для Украины

В эфире программы Caren Miosga на телеканале ARD вечером 13 апреля в то время будущий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что готовность поставлять дальнобойные ракеты Taurus Украине, чтобы предоставить украинской армии возможность выйти из обороны, однако с тех пор решение принято не было.

Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова 17 апреля заявляла, что удар Taurus по российским объектам Кремль будет расценивать как прямое участие Германии в войне и будет иметь последствия для страны.

Ракеты Taurus для Украины: детали

Во время речи 26 мая Фридрих Мерц сказал о снятии с Украины ограничения на дальнобойные ракетные удары по РФ немецким оружием, однако на следующий день объяснил, что имел в виду решение, реализованное еще несколько месяцев назад.

Представитель коалиционного правительства Германии и вице-канцлер Ларс Клингбайль 27 мая отрицал, что Германия в ближайшее время планирует передать Киеву Taurus для дальнобойных ударов по РФ, и заверил, что никаких новых соглашений нет.

Журналисты Politico 28 мая писали, что политики в Германии спорят с Мерцом из-за ракет Taurus. В частности, председатель партии "Христианско-демократический союз" Родерих Кизеветтер, принадлежащий к коалиции Мерца, заявил, что Берлин посылает противоречивые месседжи и демонстрирует слабость Европы.