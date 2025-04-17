Удар Taurus по российским объектам будет расценен как участие Германии в войне, — Захарова

Удар Taurus по российским объектам будет расценен Российской Федерацией как прямое участие Германии в войне на стороне Украины.

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Об этом заявила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.

Она отметила, что лидеру Христианско-демократического союза, будущему канцлеру Германии Фридриху Мерцу следовало бы осознать, что без привлечения немецких военных запуск этих ракет невозможен. Дипломат добавила, что это будет иметь последствия для страны.

"Поскольку без непосредственной помощи военнослужащих Бундесвера боевая стрельба этими крылатыми ракетами невозможна, удар ими по любым российским объектам критически важной транспортной инфраструктуры, — а цель... Мерц уверенно обозначал Крымский мост... все это будет расцениваться как прямое участие ФРГ в боевых действиях на стороне киевского режима со всеми последствиями для Германии", — уточнила Мария Захарова.

Как пишет Reters, Германия была одним из главных военных спонсоров Украины, предоставив около 7,1 млрд евро военной помощи только в 2024 году. Однако Берлин никогда не поставлял ракеты Taurus.

Напомним, 14 апреля стало известно о заявлении будущего канцлера Германии Фридриха Мерца о поставках Украине немецко-шведских дальнобойных ракет Taurus, которые могут понадобиться ВСУ для уничтожения сухопутных связей между Россией и аннексированным Крымом. Он добавил, что это возможно только при условии согласования с европейскими партнерами.

Позже заместитель председателя Совета безопасности РФ и экс-президент России Дмитрий Медведев резко отреагировал на новости о возможной передаче дальнобойных ракет Taurus Украине. Он обратился к будущему канцлеру Германии Фридриху Мерцу с угрозой "подумать дважды" и обвинениями в том, что тот "нацист", потому что "хочет устроить удар по Крымскому мосту".