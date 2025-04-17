Удар Taurus по російських об'єктах буде розцінений як участь Німеччини у війні, — Захарова

Удар Taurus по російських об'єктах буде розцінений Російською Федерацією як пряма участь Німеччини у війні на стороні України.

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Про це заявила на брифінгу офіційна представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова, пише ТАСС.

Вона зазначила, що лідеру Християнсько-демократичного союзу, майбутньому канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу варто було б усвідомити, що без залучення німецьких військових запуск цих ракет неможливий. Дипломатка додала, що це матиме наслідки для країни.

"Оскільки без безпосередньої допомоги військовослужбовців Бундесверу бойова стрілянина цими крилатими ракетами неможлива, удар ними по будь-яких російських об'єктах критично важливої ​​транспортної інфраструктури, — а мету… Мерц впевнено позначав Кримський міст… все це буде розцінюватись як пряма участь ФРН у бойових діях на боці київського режиму з усіма наслідками для Німеччини", — уточнила Марія Захарова.

Як пише Reters, Німеччина була одним із головних військових спонсорів України, надавши близько 7,1 млрд євро військової допомоги лише у 2024 році. Однак Берлін ніколи не постачав ракети Taurus.

Нагадаємо, 14 квітня стало відомо про заяву майбутнього канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо постачання Україні німецько-шведських далекобійних ракет Taurus, які можуть знадобитися ЗСУ для знищення сухопутних зв'язків між Росією та анексованим Кримом. Він додав, що це можливо тільки за умови узгодження з європейськими партнерами.

Пізніше заступник голови Ради безпеки РФ та експрезидент Росії Дмитро Медведєв різко відреагував на новини про можливу передачу далекобійних ракет Taurus Україні. Він звернувся до майбутнього канцлера Німеччини Фрідріха Мерца із погрозою "подумати двічі" та звинуваченнями у тому, що той "нацист", бо "хоче влаштувати удар по Кримському мосту".