"Це буде війна": лідерка партії в Німеччині вимагає референдуму щодо Taurus для України

Німецька ультраліва політикиня Сара Вагенкнехт закликала провести референдум щодо заборони постачання далекобійних ракет Taurus для України. Вона заявила, що удари німецькою зброєю по території РФ означатимуть оголошення війни Кремлю.

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Слова голови партії "Альянс Сари Вагенкнехт" (BSW) передає N-TV.

Очільниця ультралівої партії розкритикувала повернення федерального канцлера Німеччини Фрідріха Мерца до обговорень постачання Києву озброєнь без обмеження дальності.

"Поворот канцлера до політики озброєнь є абсолютно безвідповідальним. Якщо німецька зброя — можливо, ракети Taurus у майбутньому — вразить російські міста, це буде рівносильно оголошенню війни Москві", — сказала Вагенкнехт.

Голова BSW заявила, що федеральний уряд "засекречує постачання зброї" та скасовує обмеження на дальність застосування, бо планує поставити Taurus Україні або вже зробив це. Політикиня запропонувала визначити майбутній курс уряду шляхом референдуму.

"Таке ставлення до німецького населення, яке має відчути на собі наслідки, є абсолютно неприйнятним. Нам потрібен референдум щодо політики Німеччини стосовно України, особливо щодо заборони постачання ракет Taurus. Населення повинно мати можливість встановлювати межі для політики федерального уряду щодо України. Не може бути так, що громадськість буде виключена, а потім ми раптом прокинемося в ядерній війні", — сказала Вагенкнехт.

Вагенкнехт повторила заяви Кремля щодо Taurus для України

В ефірі програми Caren Miosga на телеканалі ARD увечері 13 квітня на той час майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що готовність постачати далекобійні ракети Taurus Україні, щоб надати українській армії змогу вийти з оборони, проте відтоді рішення ухвалене не було.

Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова 17 квітня заявляла, що удар Taurus по російських об'єктах Кремль буде розцінювати як пряма участь Німеччини у війні та матиме наслідки для країни.

Ракети Taurus для України: деталі

Під час промови 26 травня Фрідріх Мерц сказав про зняття з України обмеження на далекобійні ракетні удари по РФ німецькою зброєю, однак наступного дня пояснив, що мав на увазі рішення, реалізоване ще кілька місяців тому.

Представник коаліційного уряду Німеччини та віцеканцлер Ларс Клінґбайль 27 травня заперечив, що Німеччина найближчим часом планує передати Києву Taurus для далекобійних ударів по РФ, і запевнив, що жодних нових угод немає.

Журналісти Politico 28 травня писали, що політики в Німеччині сперечаються з Мерцом через ракети Taurus. Зокрема голова партії "Християнсько-демократичний союз" Родеріх Кізеветтер, що належить до коаліції Мерца, заявив, що Берлін посилає суперечливі меседжі та демонструє слабкість Європи.