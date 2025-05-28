Ескалація РФ та слабка коаліція: у Німеччині сперечаються з Мерцом через ракети Taurus, — Politico

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наразився на критику політичних сил, які входять в урядову коаліцію у Бундестазі. Одна частина коаліції говорить про відсутність домовленостей про ракети Taurus для України. Інша — про слабкість політичних сил. Подібні суперечки поставили Мерца у скрутне становище напередодні візиту президента України Володимира Зеленського, написали аналітики.

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Про ситуацію з наданням ракет Taurus Україні написало медіа Politico.

У статті ідеться про різнопланові заяви німецьких політиків щодо далекобійних ударів по РФ та щодо ракет Taurus. Спершу Мерц повідомив по начебто зняття обмежень для України на застосування західної зброї. У зв'язку з цим йшлося про надсилання потужних німецьких ракет: за часів попереднього канцлера Олафа Шольца це питання гальмувалось через страх ядерної відповіді Кремля. Заява Мерца мала показати Зеленському та Україні єдність та силу європейців, їхню готовність до посилення тиску на Москву, яка проводить масовані атаки та ескалює ситуацію. Водночас політики Бундестагу почали спростовувати слова канцлера і це послабило його позиції, ідеться у статті.

"Німецький Мерц під шквалом критики через "суперечливі" заяви щодо далекобійної зброї для України. Дебати щодо висловлювань канцлера загрожують затьмарити візит Зеленського до Берліна в середу", — пояснило медіа.

Politico навело меседжі двох політиків, які очолюють політичні сили урядової коаліції, яка лише кілька тижнів тому затвердила Мерца на посаді канцлера. Один з них, глава Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) та віцеканцлер Ларс Клінґбайль, заявив, що не чув ні про які нові угоди, які стосувалися б ракет Taurus. З його слів, він також нічого не чув про зміну позиції щодо далекобійних ударів. Після цього канцлер оголосив, що йшлося про дозвіл, який США, Франція та Британія дали ще восени 2024 року.

Далі з'явилась заява глави ХДС Родеріха Кізеветтера — ще одного члена коаліції, представника партії Мерца. Він заявив, що європейці та німецька коаліція у момент ескалації з боку РФ мали б показати політичну волю, але її не помітно. Політик погодився у дописі, який з'явився у соцмережі X, що Берлін надсилає "суперечливі меседжі" і таким способом показує слабкість Європи.

"Немає жодних ознак того, що Німеччина нарешті поставить крилаті ракети Taurus, бо я досі не бачу єдності в коаліції та політичної волі реагувати належним чином, силою та послідовно на масовану ескалацію з боку Росії. Такі заяви загалом не є корисними, оскільки вони чітко показують Росії слабкість Європи", — заявив Кізеветтер.

Ракети Taurus для України — деталі

Зазначимо, Фокус писав про заяви Мерца щодо далекобійної зброї та ракет Taurus для України. Під час виступу на заході німецького телеканалу канцлер дійсно сказав про зняття обмежень для України на застосування ракет західних партнерів. Мерц також наголосив, що українців слід підтримати у протистоянні з РФ, щоб таким способом захистити Європу.

Далі з'явилась позиція Ларса Клінґбайля. Політик на пресконференції заявив, що нічого не чув про ракети Taurus і таким способом "спростував враження" про надання цих засобів ураження Україні.

Нагадуємо, 26 травня Фокус розповів про особливості ракет Taurus, які можуть обходити позиції російської ППО.